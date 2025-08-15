이재용, 17일만에 미국 출장 마치고 귀국 "내년 사업 준비"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난달 29일 미국행 후 약 2주 이상 머물러

테슬라·애플 등 빅테크·경영인 등 만난듯

정부의 관세협상도 후방 지원 가능성

이재용 삼성전자 회장이 17일간의 미국 출장을 마치고 귀국했다.

이재용 삼성전자 회장이 약 2주간의 미국 출장을 마치고 15일 새벽 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 연합뉴스

15일 새벽 인천국제공항에 도착한 이 회장은 소감을 묻는 취재진의 질문에 "내년 사업 준비하고 왔다"고 말했다. 구체적인 출장 내용, 향후 투자 계획 등에 대한 질문엔 답하지 않았다.

이 회장은 지난달 29일 김포공항에서 미국 워싱턴D.C.으로 출국한 뒤 약 보름을 넘는 기간 미국에 머물렀다. 이 기간에 신사업 발굴 및 글로벌 네트워크 강화를 위해 현지 빅테크, 경영인들과 만난 것으로 전해졌다. 특히 테슬라, 애플과 협력을 논의하고 우리 정부의 미국 상호관세 협상을 후방 지원했을 것이라는 관측이 우세하다.

이 회장이 미국으로 가기 전 삼성전자는 테슬라와의 약 23조원 규모의 파운드리(반도체 위탁생산) 수주 계약을 공시했다. 곧바로 이어진 미국 출장길에서 이 회장은 테슬라를 들려 파운드리 공급 관련 후속 논의를 했을 가능성이 있다. 삼성전자는 이번 계약에 따라 미국 텍사스주 테일러시에 짓고 있는 공장에서 테슬라의 차세대 인공지능(AI) 칩 AI6를 생산할 예정이다. 같은 주 오스틴시에 있는 파운드리 공장에선 애플의 차세대 칩을 만들기로 했다. 업계에선 애플이 내놓을 아이폰 신제품의 이미지 센서(CIS)를 만들 것으로 보고 있다.

이 회장은 미국에 있으면서 우리 정부가 지난달 31일 미국 트럼프 행정부와 협의해 타결한 상호관세 협상에도 힘을 보탰을 것으로도 보인다. 우리 정부는 미국과의 담판 협상을 통해 상호관세를 기존 계획이었던 25%에서 15%로 내렸다.. 여기에는 우리 기업들의 대미투자계획 이행이 조건으로 붙은 것으로 전해진다. 삼성전자 역시 이와 관련해 반도체 공급망 협력, 투자 계획을 수립하며 협상에 힘을 보탰을 것으로 보인다.





이 회장은 이날 열리는 21대 대통령 국민임명식에 참석하고 오는 24~26일 경제사절단으로 정부의 한미 정상회담 출장길에 동행할 예정이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

