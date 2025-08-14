조원태 한진그룹 회장, 상반기 보수 92억원 수령

조원태 한진그룹 회장이 올해 상반기 총 92억원이 넘는 보수를 받았다.
14일 대한항공이 공시한 반기보고서에 따르면 조 회장이 대한항공과 한진칼에서 받은 보수는 총 81억5200만원이다. 대한항공에서 급여 23억3100만원과 상여 14억9200만원을 합쳐 38억2300만원을 받았다. 한진칼에서는 급여 24억400만원과 상여 19억2500만원을 더해 43억2900만원을 받았다. 진에어에서는 급여 6억3700만원과 상여 4억3500만원을 포함해 10억7200만원을 수령했다.
지난해 대한항공과 한진칼에서 총 64억5800만원을 받은 것과 비교하면 43% 증가했다. 대한항공과 한진칼에서 받은 보수가 늘어난 데 더해 진에어 보수가 추가됐다.
대한항공 관계자는 "이사 보수지급 기준에 따라 월 보수를 산정하고, 보상위원회 사전검토 및 이사회 집행 승인 등 일련의 절차를 거쳐 확정한 급여"라고 밝혔다. 한진칼 및 주요 자회사의 경영성과와 역할을 종합 평가하고 아시아나항공 인수 완료에 따라 전 임직원 대상으로 경영성과급 지급했다. 대한항공 역시 노사 합의에 따라 아시아나항공 자회사 편입에 따른 격려금을 전 임직원에게 지급했다. 진에어는 통합 저비용항공사(LCC)의 사업 규모와 책임, 역할을 고려해 보수 책정했다.
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
