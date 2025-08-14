국힘 당권주자, 전한길 징계 수위 두고 시각차…"즉각 제명" vs"윤리위 존중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안철수·조경태 "경고 조치 유감, 책임 물어야"

김문수·장동혁 "독립 기구 윤리위 판단 존중"

국민의힘 대표 후보자들이 전당대회 합동연설회 소란으로 경고 징계를 받은 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨 두고 엇갈린 평가를 내놨다. 찬탄(탄핵 찬성) 후보들은 탈당, 제명 등 중징계가 필요하다고 주장한 반면 반탄(탄핵 반대) 후보들은 당 윤리위원회의 판단을 존중한다는 입장이다.

14일 안철수 의원은 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 수도권·강원·제주 합동연설회를 마치고 기자들과 만나 "제 생각과는 반대로 경징계가 나왔다"며 "이번 결정에 대해 유감을 표한다"고 밝혔다.

국민의힘 안철수(왼쪽부터), 김문수, 조경태, 장동혁 당대표 후보가 14일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 제6차 전당대회 수도권·강원·제주 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 2025.8.14 김현민 기자

AD

전씨에게 탈당 조치가 필요하다고 주장했던 안 의원은 "당 대표가 되고 (전씨 관련) 다른 일이 생긴다면 다시 한번 윤리위를 소집해 심사받도록 하는 것이 맞다"고 주장했다.

같은 찬탄 후보인 조경태 의원은 경징계를 결정한 윤리위에 화살을 돌렸다. 조 의원은 "신성한 전당대회에서 보통이 아닌 소동을 일으켰는데 경징계를 내린 것은 윤리위 자격이 없는 것"이라며"당 대표가 되면 윤리위에 대한 당무감사를 해서 책임을 묻겠다"고 목소리를 높였다.

전씨에 대해서는 즉각 제명 조치가 필요하다고 주장했다. 조 의원은 "당 지도부가 유세 방향에 대한 제대로 된 질서 의지가 없다"며 "당 대표가 되면 단칼에 (전씨를) 제명하겠다"고 말했다.

반면 반탄 후보인 김문수 전 고용노동부 장관과 장동혁 의원은 윤리위 결정에 대해 별다른 입장을 내놓지 않았다.





AD

김 전 장관은 "윤리위가 결정한 것에는 판단 근거가 있을 것"이라며 "제가 판단할 문제가 아니다"라고 선을 그었다. 장 의원 역시 "윤리위는 당과 독립적으로 결정하는 기구"라며 "그 결정에 대해 어떤 의견을 밝히는 것은 적절치 않다"고 말을 아꼈다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>