AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19·20일 한울에너지팜 대강당, 지역주민 대상

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지역주민을 대상으로 오는 19일, 20일 양일간 한울에너지팜 대강당에서 영화 '슈퍼맨'을 무료 상영한다.

'슈퍼맨'은 DC 유니버스의 일환으로 2013년 '맨 오브 스틸' 이후 12년 만에 등장한 슈퍼맨 단독 실사 영화다.

한울본부, 8월 한울다누림무비데이 '슈퍼맨' 무료 상영.

AD

작중에는 영웅을 무너뜨릴 비밀을 손에 넣은 빌런 '렉스 루터'의 공격에 맞서는 '슈퍼맨'과 슈퍼 독 '크립토'의 활약을 담았으며, 그가 상징하는 희망을 유쾌하고 밝은 분위기로 표현했다.

본 영화는 12세 이상 관람가로 상영은 8월 19일 오후 7시, 8월 20일 오후 2시, 7시 총 3회이며 회당 선착순 300명까지 별도의 사전 예약 없이 입장 가능하다. 자세한 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.





AD

이세용 본부장은 "매월 시행하는 무료 영화 상영을 통해 아이부터 어른까지 모두가 편하게 즐길 수 있는 콘텐츠를 제공할 수 있어 기쁘다. 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>