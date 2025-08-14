임실군, 옥정호 출렁다리·붕어섬 생태공원 '재개장'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시설물 안전 점검·보수작업 완료

전북 임실군의 대표 관광지 옥정호 출렁다리 및 붕어섬 생태공원이 오는 19일 재개장한다.

군은 방문객들의 안전을 최우선으로 고려해 실시한 시설물 안전 점검과 보수 작업을 마무리했다고 14일 밝혔다.

임실군의 대표관광지 옥정호 출렁다리 및 붕어섬 생태공원이 오는 19일 재개장한다. 임실군 제공

군은 지역 주민과 관광객 모두가 쾌적하고 안전하게 자연을 즐길 수 있도록 환경을 새롭게 조성했다. 붕어섬 생태공원에는 메리골드, 해바라기, 안젤로니아 등 계절꽃 9종 1만3,945본을 심었으며 초화박스 90개를 배치할 예정이다.

특히, 붕어섬에는 여름을 대표하는 배롱나무가 진분홍 꽃을 피우고 있으며, 메타세콰이어길에는 하얀 수국이 만개해 방문객들이 다채로운 여름꽃을 만끽할 수 있다.

또 방문객들의 편의를 위한 시설 준비도 한창이다. 무더운 여름 날씨에도 쾌적하게 붕어섬의 정취를 즐길 수 있도록 주요 동선에 쿨링포그 설치 공사를 진행하고 있으며, 재개장 시기에 맞춰 이용이 가능하도록 최선을 다하고 있다.

한편, 옥정호 출렁다리는 올해 3월 1일 재개장한 이후 6월 말까지 25만여명의 유료 입장객이 방문한 것으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 24만여명을 넘은 통계이자, 2022년 10월 임시 개통 이후 2023년 같은 기간 17만여명을 크게 뛰어넘어 개통 후 가장 많은 입장객을 기록했다.

이 같은 인기는 옥정호 붕어섬 생태공원이 전북을 넘어서 전국적인 관광명소로 널리 알려지고 있기 때문이다. 420m에 달하는 옥정호 출렁다리의 웅장함과 형형색색 다채로운 계절 꽃의 매력은 다양한 온·오프라인 채널을 통해 관광객의 발길을 이끌었다.

주말뿐만 아니라 평일에도 꾸준히 관광객이 방문해 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원의 인기를 크게 실감하고 있다. 지난해 10월에는 부족했던 편의시설을 확충하기 위해 농특산물 판매장과 카페를 개점한 것도 이용객 증가에 한몫했다.





심 민 군수는 "옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원의 재개장을 통해 지역 관광 활성화와 더불어 자연 친화적 휴식 공간 제공에 최선을 다하겠다"며 "많은 분들의 관심과 방문을 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

