안산시, 22~23일 '소소플래닛 다농'에서 맥주 페스티벌 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 안산시는 오는 22~23일 이틀간 상록구 예술광장로 1 소재 '소소플래닛 다농'에서 '맥주 페스티벌'을 개최한다.

AD

소소플래닛은 '소소한 일상이 가득한 복합문화공간'이라는 의미의 안산시 청년몰이다. 청년창업 기회를 제공하고 상권을 활성화하기 위해 다농마트와 신안코아 전통시장 내 40여 개 공실을 매입해 청년 상인들에게 공공임대로 제공하고 있다.

이번 맥주 페스티벌은 소소플래닛 다농 청년 상인들이 지역 주민과의 상생협력을 위해 마련한 고객 감사 행사다.

축제는 오후 5시부터 자정까지 청년몰 내부에서 진행된다. 입장객 전원에게는 생맥주 500㏄ 1잔이 무료로 제공된다. 생맥주는 1900원에 판매되며, 다양한 식사·안주 메뉴도 제공한다. 방문객을 대상으로 다양한 상품을 증정하는 럭키드로우, 할인 쿠폰 지급, 가위바위보 게임 등이 이벤트도 마련한다.

박진우 안산시 청년정책관은 "이번 축제가 여름 더위 속에 시민들이 잠시나마 여유로움을 즐기는 시간이 되길 바란다"면서 "앞으로도 시민과 청년 상인이 함께 소통하며 지역 상권에 활기를 불어넣을 수 있는 만남을 지속해서 마련하겠다"고 말했다.





AD

한편 '소소플래닛' 입점 문의는 ㈜케이디앤아이나 안산시 청년정책관으로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>