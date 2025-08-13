우본 "장애가정 아동 보듬는 '멘토링'…20년간 '8912명' 지원"

#대학생 신윤지 씨(24·가명)는 '장애가정 아동 성장 멘토링' 사업의 멘토다. 매주 A군의 가정을 방문해 학습지도와 건강관리를 돕는다. A군을 친동생처럼 살뜰히 챙긴 덕분에 올해는 '최우수 멘토'로도 선정됐다. 신 씨부터도 초등학생이던 2010~2012년 당시 멘토링을 지원받았다. 어찌 보면 멘티 시절의 경험이 현재의 멘토 역할에 남보다 더 충실할 수 있었던 배경이 됐다. 먼저 받은 도움의 손길을 다시 다른 이에게 전할 수 있어 보람도 배가 된다는 신 씨다.
우정사업본부(이하 우본)는 13일 서울 잠실 롯데월드에서 한여름 우체국과 함께하는 '힐링필링 데이' 행사를 가졌다고 밝혔다.
행사는 '장애가정 아동 성장 멘토링' 사업의 멘티와 멘토 70여명을 초청해 상호 교감하는 시간을 갖고, 추억을 쌓는 자리로 마련됐다.
또 그간 성실하게 멘토 활동을 수행한 신 씨 등 자원봉사자(멘토) 3명과 우수 참여자(멘티) 18명을 선정해 격려하는 시상식을 병행했다.
'장애가정 아동 성장 멘토링' 사업은 우본의 후원을 받아 우체국공익재단과 한국장애인재활협회가 수행을 맡는 형태로 진행한다.
올해 20주년을 맞이한 이 사업은 그간 장애가정 아동 총 8912명에게 멘토링을 지원했다.
대학생 등 자원봉사자와 장애가정 아동을 1대 1로 매칭해 멘티의 건강관리, 학습지도, 문화 활동, 금융교육 등 맞춤형 멘토링 프로그램을 진행하는 것이 사업의 주된 내용이다.
올해는 장애가정 아동과 대학생 등 멘토를 각 240명씩 선발해 지원하고 있다.
조해근 우본 본부장은 "장애가정 아동의 올바른 성장을 위해 나눔의 가치를 몸소 실천해 준 자원봉사자들에게 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "우본은 앞으로도 장애가정 아동이 주변 환경에 흔들리지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
