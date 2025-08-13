한동훈, '청담동 술자리 의혹' 배상 판결에 "민주당 사과해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청담동 술자리 의혹 일부 승소

한동훈 "민주당 진솔한 사과 바란다"

한동훈 전 국민의힘 대표가 '청담동 첼리스트 술자리' 의혹과 관련해 제기한 손해배상 소송에서 승소한 뒤 더불어민주당을 향해 사과를 촉구했다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 윤동주 기자

한 전 대표는 13일 자신의 페이스북에 "터무니없는 허위사실임이 법원 판결을 통해 확인됐다"며 "민주당은 저질 가짜뉴스를 국감장에서 계획적으로 유포하고 당대표가 참석한 최고위원회에서 영상으로 재생하며 저를 집중 공격했다"고 밝혔다. 이어 "최근 이재명 대통령은 징벌적 손해배상 도입 검토 등 가짜뉴스 엄단 의지를 밝혔는데 이 사안에도 똑같이 적용돼야 한다"며 "김의겸 전 의원은 엄단 대신 새만금개발청장 자리를 받았다. 법원의 판결이 나왔으니 민주당의 진솔한 사과를 바란다"고 덧붙였다.

이날 서울중앙지법 민사합의14부는 한 전 대표가 김의겸 새만금개발청장과 유튜브 매체 '시민언론 더탐사' 강진구 전 대표 등을 상대로 제기한 10억원의 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했다.





청담동 술자리 의혹은 한 전 대표가 2022년 7월 윤석열 전 대통령과 대형 로펌 소속 변호사들과 함께 서울 강남구 청담동의 한 고급 술집에서 심야 술자리를 가졌다는 내용이다. 당시 국회의원이던 김 청장은 해당 의혹을 국회 법제사법위원회 회의에서 제기했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

