[속보]경기 남양주·양주·가평·포천에 산사태 경보 발령

가평군 상면, 주민 대피 명령
산림청은 13일 자정 40분쯤 경기 북부 지역인 양주시, 가평군, 포천시에 산사태 경보를 발령했다.
특히 가평군 상면 지역은 산간 및 취약 지역 주민들에게 지정 대피소 또는 안전지대로의 즉시 대피가 명령됐다.
현재 이들 지역에는 호우경보가 발표 중이다.
강수량은 오후 1시 기준 양주 장흥 204.0㎜, 포천 광릉 173.0㎜, 파주 광탄 144.0㎜, 남양주 오남 119.0㎜, 가평 조종 93.0㎜ 등을 기록 중이다.
가평군은 "가평군 상면지역 산사태 경보 발령에 따라 산간지역 및 취약지역 거주민께서는 각리 지정대피소 및 안전지대로 대피를 명령합니다"라는 긴급 재난문자를 발송했다.
지금 뜨는 뉴스
앞서 지난달 20일 가평에서는 시간당 최대 76㎜의 폭우로 산사태가 발생해 7명이 숨지는 등 큰 피해가 발생한 바 있다.
가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>