"통계 신뢰 흔들 것" 美차기 노동통계국장 향한 의구심

FT "경제 지표의 정치화 우려 커져"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 차기 노동통계국(BLS) 국장으로 보수 싱크탱크 경제학자 출신의 E. J. 안토니 전 헤리티지재단 수석 이코노미스트를 지명하면서 '자격 미달' 논란이 이어지고 있다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 12일(현지시간) 시장에서 '세계에서 가장 주목받는 경제 지표의 정치화' 우려가 커지고 있다며 이같이 보도했다.

우파 성향 싱크탱크인 미국기업연구소(AEI)의 스탠 뷔거 선임연구원은 "(트럼프 대통령이) BLS를 이끌 신뢰받을 만한 경험자이자 강한 당파성이 없는 인물을 지명하길 바랐지만, 안토니는 그 반대"라며 "그의 경제관에 일부 공감하는 사람조차 그가 자격이 있다고 보지 않는다"고 말했다.

TLR 애널리틱스의 필리파 던도 "세계가 우리의 데이터를 신뢰하지 않게 될 것"이라며 "그들이 우리를 믿지 못하면 돈도 빌려주지 않을 수 있다"고 경고했다. 조 브루수엘라스 RSM 수석 이코노미스트도 "BLS 데이터 신뢰성이 의심받으면 민간 데이터 수요가 급증하며 하나의 산업으로 성장할 것"이라고 전망했다.

다만 일부 전문가들은 BLS 수장이 독단적으로 데이터를 왜곡하기는 어렵다며 과도한 해석을 경계했다. 스티브 행크 존스홉킨스대 교수는 "자료 수집과 보고는 정해진 절차와 관료체계에 의해 이뤄진다"며 "수장이 누군지는 거의 중요하지 않다. 노골적인 조작은 터무니없는 생각"이라고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 7월 고용보고서 발표 당일 노동시장이 예상보다 약하다는 결과를 나타내자 노동부 산하 BLS가 보고서를 '조작했다'는 주장을 펼쳤다. 이와 함께 에리카 맥엔타퍼 전 BLS 국장을 통계 발표 후 몇 시간 만에 해임 조치했다.

지난 11일 차기 국장으로 지명한 인물이 안토니 후보다. 그는 트럼프의 2기 행정부 청사진인 '프로젝트 2025'를 설계한 보수 성향 헤리티지재단 소속 경제학자다. 다만 정식 임명을 위해서는 미 상원 인준을 받아야 한다.

그는 과거 BLS의 고용보고서를 "헛소리(BS)"로 칭하며 폐지해야 한다는 주장을 펼쳤다. 또 바이든 전임 정부 시절 BLS가 고용 증가를 "지속적으로 과도하게 부풀렸다"고 비난한 바 있다. 트럼프 대통령과 맞서는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 40년 만의 최악의 인플레이션을 만들었다며 해임 필요성을 주장하기도 했다.





BLS 국장은 약 2000명의 직원이 산출하는 월간 고용보고서와 소비자물가지수(CPI) 발표를 총괄한다. 이 지표들은 미국 경제 건전성을 가늠하는 핵심 자료로 쓰인다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

