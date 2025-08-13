네이버, AI 헬스케어 생태계 확장…임상시험 플랫폼 고도화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제이앤피메디 투자·기술 협력

네이버가 인공지능(AI) 기술을 바탕으로 헬스케어 생태계 확장과 글로벌 시장에 도전한다.

최인혁 네이버 테크비즈니스 대표(오른쪽)와 정권호 제이앤피메디 대표가 네이버 1784 사옥에서 디지털 헬스케어 분야 포괄적 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버 제공

네이버는 13일 제이앤피메디와 '디지털 헬스케어 분야 포괄적 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 제이앤피메디는 제약, 바이오, 의료기기 기업을 대상으로 임상시험 데이터 플랫폼을 제공하고, 임상시험수탁기관(CRO) 서비스 등을 지원하는 국내 대표 디지털 헬스케어 기업이다.

네이버는 제이앤피메디에 투자하고, AI 기술과 임상시험 플랫폼 고도화에 협력하기로 했다. 특히 국가 전략 자산인 임상시험 데이터의 관리와 기술 자립을 실현하기 위해 제이앤피메디와 협업하고, AI 기술을 결합해 글로벌 진출에 필요한 디지털 임상시험 역량을 구현해 나간다.

최인혁 네이버 테크비즈니스 대표는 "이번 협업을 통해 양사가 국내외 유망 디지털 헬스케어 기업을 함께 발굴 및 투자하고, 글로벌 시장 진출과 동반 성장을 지원할 계획"이라며 "국내 헬스케어 생태계 전반의 디지털 전환 인프라를 구축할 것"이라고 말했다.

헬스케어는 네이버가 주력하는 분야로 기술 투자를 지속해왔다. 앞서 환자에 대한 병력 청취를 의료 용어로 자동 변환해 전자의무기록(EMR)에 기록하는 '스마트 서베이', AI 서머리 기술을 통해 과거 검진 결과를 정리·분석해주는 '페이션트 서머리' 등을 선보였다.





또 네이버 D2SF는 2017년부터 유망한 헬스케어 스타트업에 투자하고 있다. 이달 기준 전체 투자 포트폴리오 중 약 18%가 헬스케어 스타트업인 것으로 집계됐다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

