조직위, 18명 위촉…붐업 조성·온라인 홍보

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 11일 여수 소노캄에서 '2026여수세계섬박람회 SNS 서포터즈 발대식'을 개최했다고 12일 밝혔다.

발대식은 여수세계섬박람회 붐업 조성과 온라인 홍보 강화를 위해 위촉된 SNS 서포터즈들의 본격적인 활동을 알리는 자리로, 서포터즈를 비롯해 조직위 정기명 위원장(여수시장), 김종기 사무총장 등이 참석했다.

여수 "섬포터즈"는 지난 11일 여수 소노캄에서 '2026여수세계섬박람회 SNS 서포터즈 발대식'을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다. 여수시 제공

이날 행사에서는 위촉장을 수여하고 서포터즈 운영 계획을 안내했다. 앞서 조직위는 지난달 전국민을 대상으로 공개 모집해 총 18명의 서포터즈를 선발했다.

서포터즈는 '섬'과 '서포터즈'를 결합한 '섬포터즈'라는 명칭으로 활동하게 된다. 활동기간은 내년 11월 4일까지며, 주요 행사 참여와 콘텐츠 제작 등 다양한 방식으로 섬박람회 홍보에 참여할 계획이다.

조직위 관계자는 "섬포터즈는 섬의 가치를 전하는 스토리텔러를 의미한다"며 "전국의 다양한 목소리를 담아내며 섬박람회 가치와 매력을 적극 알릴 수 있도록 운영할 계획이다"고 말했다.





한편, 2026여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'란 주제로 2026년 9월 5일~11월 4일 두 달간 여수 돌산 진모지구, 금오도, 개도, 여수세계박람회장 일원에서 개최될 예정이다.





