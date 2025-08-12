'추성훈 하이볼' 등장…GS25, 쌀로 만든 '아키 스파클링 하이볼' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추성훈 직접 개발 참여

쌀 당화액 베이스…샴페인 같은 하이볼

11일부터 아키 사케(준마이 디이긴조) 예약 판매

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 13일 격투기 선수 추성훈 하이볼로 유명세를 타고 있는 '아키 스파클링 하이볼' 2종(유자·우메)을 출시한다고 12일 밝혔다.

아키 스파클링 하이볼 유자와 유메(매실) 이미지. GS리테일 제공

AD

아키 스파클링 하이볼은 추성훈이 상품 기획부터 레시피 개발, 시음, 라벨 디자인까지 전 과정에 직접 참여해 화제를 모은 사케 브랜드 '아키(AKI)'의 대표 상품이다. 유자와 우메(매실) 두 가지 맛으로 구성됐으며, 도수 4%의 저도주다. 쌀 당화액을 베이스로, 강한 탄산과 함께 과일의 풍미를 더해 샴페인처럼 즐길 수 있는 것이 특징이다.

최근 GS25에서는 기존 위스키 기반의 하이볼에서 새로운 주종을 활용한 믹솔로지 상품이 큰 인기를 얻고 있다. 지난달 출시한 소비뇽레몬블랑하이볼은 와인 기반의 상품으로 안성재 셰프가 직접 맛 평가와 모델로도 참여해 큰 화제를 모으며 현재 판매 1등을 기록하고 있다.

GS25는 출시와 함께 '우리동네GS' 앱을 통해 '아키 사케(준마이 다이긴조)' 예약 판매도 진행한다. 지난 1일부터 5일까지 진행된 1차 예약 판매는 준비된 수량이 1000개가 완판됐다. 11일부터 15일까지는 500개 한정 2차 예약 판매가 이어진다.

GS25는 차별화된 프리미엄 라인업과 가성비 하이볼을 선보이며 주류 시장을 선도하겠다는 계획이다. GS25 하이볼 카테고리는 전년 대비 2024년 376.7%, 2025년 상반기 81.0% 등 최근 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며 빠르게 확대되고 있다.





AD

윤지호 GS리테일 주류팀 MD는 "최근 주류 시장에서 하이볼의 입지는 빠르게 성장하고 있다"며 "소비자 취향에 맞춘 다양한 하이볼 상품을 선보이며 주류 시장에서 독보적인 차별화 경쟁력을 이어가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>