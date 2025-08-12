대우건설, 개포 재건축 단지 조경설계 佛 건축가·바이런 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대우건설은 개포우성7차 재건축 단지에 적용할 조경 설계를 프랑스 건축가 장 미셸 빌모트와 조경설계 전문기업 바이런이 공동으로 작업하기로 했다고 12일 밝혔다. 대우건설은 이 아파트 재건축 시공권을 두고 삼성물산과 경쟁하고 있다.

빌모트는 루브르 박물관, 엘리제궁, 루이비통 본사 등을 설계했다. 바이런의 디자인 디렉터인 김영민 서울시립대 교수는 서울시 조경상 우수상, 서울국제정원박람회 작가정원, IDEA 디자인어워드 본상 등을 받은 적이 있다. 김 교수는 지상 구조물을 최소화하고 필로티 높이를 높여 단지 전체를 하나의 공원처럼 조성하는 설계를 제안했다.

대우건설이 개포우성7차 재건축 조합에 제안한 지상공원 설계안. 대우건설 제공

이용자의 행동이나 소리 등을 분석한 미디어아트 '인터랙티브 AI 아트존'도 조경 시설 가운데 하나다. AI 기술을 활용해 예술과 미디어를 접목하고자 했다는 게 회사 측 설명이다. 놀이터 이름은 '아트 플레이그라운드'로 지었다. 사장 형태 조형 놀이대를 둘 예정이다. 인근에 있는 중동고 상징동물이 사자라고 한다. 중앙공원 격인 '워터폴 가든'은 벽면을 타고 물을 흐르게 하겠다는 구상이다.





'시크릿 가든'은 필로티부 하도 공간에 짓는 정원으로 해당 동 주민에게만 개방하기로 했다. 반실내형 운동공간인 '프라이빗 아웃도어 짐', 출입구 앞쪽에는 '월컴 가든'도 있다. 대우건설 관계자는 "인간과 장소의 조화로움을 만들어 지상 모든 공간이 공원이 되는 조합원이 특별한 생활양식을 줄 것"이라고 말했다.

대우건설이 개포우성7차 재건축조합에 제안한 아트 플레이 그라운드. 대우건설 제공





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

