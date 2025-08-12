매년 1000명씩 감염에 화들짝…결혼 전 HIV 검사 의무화 추진하는 '이 나라'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

많은 주민이 인간면역결핍바이러스(HIV)에 감염됐으나 치료를 받지 않아 감염이 지속해서 확산 중인 인도 북동부 메갈라야주가 혼전 HIV 검사를 의무화하는 방안을 검토 중이다. 최근 인도 현지 매체 더인디안익스프레스와 더힌두는 메갈라야주 정부가 HIV 감염자와 에이즈 환자 증가세를 고려해 관련 법 제정을 논의 중이라 보도했다.

마젤 암파린 링도 메갈라야주 보건 가족복지부 장관은 지난달 25일 주 정부 회의에서 최근 주내 유병률 통계를 거론하며 이런 구상을 밝혔다. 국가에이즈통제기구(NACO) 통계에 따르면 2021년 기준 15~49세 메갈라야 주민의 HIV 유병률은 0.42%로 인도 전체 평균 0.21%의 2배에 달한다. 2019년 추정치에서는 유병률이 0.76%로, 미조람(1.19%)에 이어 전체 주 가운데 3위였으나 최근 다소 감소했다.

메갈라야주에서는 매년 약 982건의 신규 HIV/AIDS 사례가 발생하며, 최근 20여년간 감염자는 221.1% 증가했다. 주 전체 감염자는 약 8692명으로 추정된다. 인구 약 94만명인 이스트 카시 힐스 지역에서만 3432명의 양성자가 확인됐다. 문제는 치료 지속성으로 감염자 가운데 절반가량만 지속해서 치료받는 것으로 알려졌다. 실제 이스트 카시 힐스의 양성자 가운데 1581명만이 항레트로바이러스 요법(ART)을 받고 있으며 현재 681명은 치료를 중단했다. 이로 인해 최소 159명이 사망한 것으로 보고됐다.





링도 장관은 "HIV/AIDS는 꾸준히 치료하면 치명적이지 않지만, 환자의 약 15~17%가 약물 복용을 중단하고 있다"고 지적했다. 이어 그는 치료 중단 원인 규명과 함께 즉각적·집중적인 개입, 예방과 조기 발견, 책임 있는 치료, 대중 교육의 강화를 강조하며 주내 HIV의 주요 전파 경로를 성적 접촉으로 지목하며 혼전 HIV 검사 의무화를 예고했다.





