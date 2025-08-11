中 CATL 대형 리튬 광산 생산 중단…선물·관련주 급등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 배터리 생산 업체 중국 닝더스다이(CATL)가 중국 장시성 대형 리튬 광산의 생산을 일시 중단했다고 11일 블룸버그 통신 등이 보도했다. 이 소식에 이날 리튬 선물가격과 관련주가 급등했다.

블룸버그 통신에 따르면 CATL은 이날 투자자들에게 메시지를 보내 장시성 이춘시에 있는 젠샤워 광산의 채굴 작업을 중단했다고 밝혔다.

CATL은 투자자들에게 만료된 광산 면허를 갱신하려 한다며 자세한 내용은 밝히지 않았다. 이번 채굴 중단이 전반적인 운영 상황에는 거의 영향을 미치지 않을 것이라고 덧붙였다.

앞서 전날 블룸버그는 복수의 소식통을 인용해 CATL이 젠샤워 광산 운영을 최소 3개월간 중단하기로 결정하고 이 사실을 회사 내부와 인근 계열 제련 공장들에 전달했다고 보도했다. 증권시보 등 중국 언론들도 CATL의 젠샤워 광구 채굴 허가가 올해 8월 9일 만료됐으며, 10일부터 조업이 중단됐다고 보도했다.

젠샤워 광산은 전 세계 리튬 생산량의 약 3%를 차지한다.

이에 중국 당국이 경제 전반에 걸친 과잉 생산 문제를 해결하기 위해 CATL 리튬 광산 외 다른 프로젝트도 중단할 가능성이 있다는 추측이 나오고 있다. 당국은 최근 과잉생산과 저가 출혈경쟁을 관리·단속하겠다는 방침을 여러 차례 강조했다. 업계는 이춘시 인근 다른 광산의 규제 조치를 주시하고 있다. 당국이 채굴 허가 갱신을 미뤄 공급량을 조절하도록 유도하고 있다는 것이다.

리튬 산업은 전 세계적인 공급 과잉과 전기차 수요 둔화로 어려움을 겪고 있다. 2022년 가격이 정점을 찍었던 리튬 가격은 이후 90% 가까이 폭락했다.

이 소식이 전해지자 리튬 선물가격과 관련주가 일제히 상승세를 보였다. 블룸버그에 따르면 이날 광저우 선물거래소에서 탄산리튬 선물이 가격제한폭(8%)까지 상승했고, 호주에서는 리튬 등 광물 업체들의 주가가 급등했다.





매티 자오 BoA 중국 리서치 공동 책임자는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "단기적으로 리튬 가격이 매우 크게 상승할 가능성이 있음을 의미한다"고 말했다. 장웨이신 차이나 퓨처스 애널리스트는 "CATL의 상황이 시장의 공급 과잉 구조에 변화를 주지는 않을 것"이라면서도 "다만 9월 30일 이후 이춘의 다른 광산까지 생산 차질이 확대될 경우 리튬 가격은 더욱 상승할 수 있다"고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

