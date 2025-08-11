민주 호남발전특위 수석부위원장에 이병훈·김성·이원택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서삼석 특위 위원장, 언론공지 통해 발표

서삼석 더불어민주당 호남발전특위 위원장(최고위원)이 지난 8일 전남 무안군 전남도당에서 열린 제145차 전남 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 서삼석 의원실 제공

더불어민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장에 이병훈 전 의원(광주)과 김성 장흥군수(전남), 이원택 의원(전북)이 내정됐다.

민주당 서삼석 호남발전특별위원장(최고위원)은 11일 '언론공지'를 통해 특위 수석부위원장으로 이병훈 전 국회의원과 김성 장흥군수, 이원택 의원을 내정했다고 밝혔다.

광주지역 수석부위원장에 내정된 이병훈 전 의원은 광주시 문화경제부지사와 21대 국회의원(광주 동남을)을 역임하는 등 검증된 지역 정책전문가로 평가받고 있다.

전남지역 수석부위원장을 맡게 된 김성 장흥군수는 현재 전남시장군수협의회장을 맡아 지역의 목소리를 가감 없이 전달할 것으로 기대된다.

이원택 수석부위원장은 전북지역 재선 국회의원(전북 군산·김제·부안을)으로 국회농림축산식품해양수산위원회 여당 간사를 맡고 있으며, 전북 부지사와 청와대 자치발전 행정관을 역임한 지역발전 전문가로 손꼽히는 인물이다.

호남발전특위는 광역별 15명 내외로 구성하고, 지역에서 활동하는 정치인과 지방자치단체장 등 현장 전문가를 비롯한 학계, 시민사회단체 관계자가 참여해 이달 중 출범할 예정이다.





서삼석 호남발전특위 위원장은 "수석부위원장단의 풍부한 입법·행정 경험과 전문성은 특위가 호남의 산적한 현안을 해결하고, 미래 발전 아젠다를 제시하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.





