경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원실 압수수색(종합)

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 의원의 국회 사무실과 지역사무소에 대한 압수수색에 착수했다.

연합뉴스

서울경찰청 금융범죄수사대는 11일 오전 10시20분께 국회 의원회관에 있는 이 의원 사무실 등에 전담수사팀을 보내 이 의원과 보좌관 차모씨의 PC 등 관련 자료 확보에 나섰다. 보좌진은 초반에 수사관들의 진입을 막았지만 전화 통화 후 출입문을 열어줬다. 이와 함께 경찰은 이 의원 지역사무소에 대해서도 압수수색에 나섰다고 밝혔다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착돼 논란에 휩싸이자 곧바로 더불어민주당을 자진 탈당했다. 이 의원은 "물의를 일으켜 죄송하다"면서도 "타인 명의로 주식 계좌를 개설해 차명 거래한 사실은 결코 없다"고 했다.

이 의원은 당시 인공지능(AI) 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란이 불거졌다.

경찰은 지난해 10월7일 이 의원이 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 찍힌 당시 상황도 수사 중인 것으로 전해졌다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 7일 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성했다.





경찰은 압수수색을 진행해 확보한 증거에 대한 분석 및 관련자 조사를 마친 뒤 피의자 소환 일정을 조율할 방침이다. 경찰 관계자는 "전담수사팀은 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행할 예정"이라고 말했다. 앞서 이재명 대통령은 해당 사안에 대해 엄정한 수사를 지시했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

