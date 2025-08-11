문체부 20일부터 숙박세일페스타…숙박할인권 80만장 배포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7만원 이상 숙박 예약시 3만원 할인

재난지역 숙박시 할인혜택 커져 '5만원'

문화체육관광부(문체부)는 한국관광공사와 함께 다가오는 가을과 겨울 국내 여행 수요를 높이고, 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 2025년 하반기 '숙박세일페스타'를 오는 20일부터 시작한다고 11일 밝혔다.

숙박할인권 총 80만장이 선착순 배포된다. 산불·호우로 피해를 본 특별재난지역과 12·29 여객기 참사 피해지역을 대상으로는 숙박할인권 총 7만2000장을 추가로 지원해 지역 경제 회복과 관광 활성화를 도모한다. 하반기 숙박세일페스타는 '가을편·특별재난지역편'과 '겨울편' 두 차례에 걸쳐 진행하며 기간별로 1인당 1매씩, 최대 2회까지 할인 혜택을 받을 수 있다.

가을편·특별재난지역편 할인권은 8월20일부터 10월30일까지, 겨울편 할인권은 11월3일부터 12월7일까지 입실하는 숙박상품에 사용할 수 있다.

가을편과 겨울편은 수도권(서울·경기·인천)을 제외한 비수도권 지역의 숙박시설을 대상으로 한다. 7만원 이상 숙박상품을 예약하면 3만원, 7만원 미만 숙박상품을 예약하면 2만원 할인권을 지원받는다.

특별재난지역편의 경우 할인 혜택이 더 커진다. 숙박상품이 7만원 이상일 경우 5만원, 7만원 미만일 경우 3만원을 할인받는다.

지난 6월에 추진한 특별재난지역편(10개 지역)보다 할인이 적용되는 지원 지역도 대폭 확대됐다. 산청·하동·안동·영덕·영양·의성·청송·울주 등 산불 피해지역으로 지정된 특별재난지역과, 12·29 여객기 참사 피해지역인 전라남도와 광주광역시뿐 아니라, 지난 7월16일~20일 호우 피해로 특별재난지역으로 지정된 경기, 충북, 충남, 전남, 경북, 경남, 광주, 세종 등 8개 광역지자체 내 33개 시·군·구가 새로 포함됐다.

할인이 적용되는 시설은 호텔, 콘도, 리조트, 펜션 등 국내 숙박시설이며 대실 상품이나 미등록 시설은 할인 대상에서 제외된다. 지난 숙박세일페스타 행사에 참여한 이용자도 이번 행사에 다시 참여할 수 있다. 다만 이번 '가을편'과 '특별재난지역편' 할인권은 중복으로 발급받을 수 없다. 자세한 내용은 '2025 대한민국 숙박세일페스타' 공식 누리집 또는 콜센터를 통해 확인할 수 있다.

숙박할인권은 오는 20일 오전 10시부터 참여 온라인여행사 채널을 통해 1인 1매 기준, 선착순으로 발급받을 수 있다. 할인권을 발급받은 후에는 매일 오전 10시부터 다음 날 오전 7시까지 유효시간 내에 예약·결제를 완료해야 하며, 예약 취소 등으로 유효기간 내에 사용하지 않으면 해당 할인권은 자동으로 사라진다. 하지만 할인권 미사용자는 다음 날 오전 10시부터 할인권을 다시 발급받을 수 있다.

문체부는 많은 국민들이 참여할 수 있도록 하반기 숙박세일페스타 홍보를 강화할 계획이다. 충주시 홍보로 큰 인기를 얻고 있는 유튜브 콘텐츠 창작자 '충주맨'과 협업해 숙박세일페스타 콘텐츠를 제작해 유튜브 채널 '한국관광공사티브이(TV)'를 통해 공개할 예정이다. 관련 영상 시청 인증, '숙박할인권 행사 응원 메시지' 남기기 행사 참여자를 대상으로 추첨을 통해 다양한 경품도 제공할 예정이다.





문체부 김근호 관광산업정책관은 "2025년 하반기 숙박세일페스타가 국민의 여행비 부담을 덜고, 재난 피해지역 등의 조속한 회복과 지역경제 재도약의 계기가 되길 기대한다"며 "이번 행사는 민생경제 회복과 내수 활력 제고를 위한 추경의 일환으로 마련한 만큼, 가을과 겨울의 정취를 한껏 누릴 수 있는 지역으로의 여행에 동참해 주길 바란다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

