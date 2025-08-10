"정치 흥정재료로 쓰고 있다"…'넘사벽' 중국, 원소 118개 중 30개 손 아귀에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특정 국가 점유율 50% 이상 원소 36개

중국은 그 중 30종 보유 "정치 무기화"

희토류

지구상에 존재하는 전체 원소는 118종이다. 이 가운데 4분의 1인 30종의 경우 중국의 생산량 점유율이 50%를 넘는 것으로 나타났다.

연합뉴스가 일본 니혼게이자이신문(닛케이) 10일 보도를 인용한 바에 따르면 미국 지질조사국(USGS)은 원소 118종 가운데 국가별 점유율을 파악할 수 있는 원소가 65종이며, 그 중 희소 금속 33종을 포함한 36종은 지난해 점유율에서 한 국가가 과반을 차지했다고 밝혔다.

특히 중국은 특정 국가가 점유율을 50% 이상 확보한 원소 36종 가운데 30종을 보유했다. 액정 디스플레이에 사용되는 인듐과 위장약 원료가 되는 비스무트의 경우 정련 제품 점유율이 70%를 넘었다.

닛케이는 중국이 미국의 관세 조치에 대항해 희토류 수출을 제한하면서 미국과 일본 일부 자동차 업체가 제조를 중단한 사례를 언급하면서 "중국 정부는 생산을 좌지우지하는 금속과 광물을 정치적 흥정 재료로 쓰고 있다"고 지적했다.





한편 일본은 희토류를 비롯한 희귀 원소를 확보하기 위해 오가사와라 제도 미나미토리시마 인근 배타적경제수역(EEZ)에서 내년 1월께 시험 채굴을 시작할 예정이다. 또한 스미토모금속광산은 내년 6월 리튬이온 전지를 재활용하는 상업 공장을 완성할 계획이다. 닛산자동차와 와세다대는 하이브리드 차량과 전기차에서 네오디뮴을 추출하는 실험을 추진하고 있다. 닛케이는 "일본이 희소 금속을 안정적으로 조달하려면 자원을 국내에 남기는 체제를 만들고 기술을 연마해야 한다"고 제언했다.





