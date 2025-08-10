"여름철 에너지절약 함께 해요"…대한상의, 쇼츠 공모전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 4개 수상작 발표…상공회의소관 등서 상영

대한상공회의소가 연이은 폭염으로 전력수요가 급증하고 있는 여름철을 맞아, 에너지절약을 위한 쇼츠를 선보인다.

대한상의 에너지절약 쇼츠 공모전 수상작들. 왼쪽부터 1위, 2위 수상작. 사진=대한상의

대한상의는 10일 대한상의 소플을 통해 개최한 '여름철 에너지절약 쇼츠 공모전'의 결과를 발표했다. 공모전에 출품된 쇼츠들은 30~60초 이내 영상을 통해 전 국민이 재미있고 알기 쉽게 생활 속 에너지 절약 행동을 실천할 수 있도록 만들어졌다.

공모기간은 지난달 4일부터 지난 1일까지였고 총 24건이 접수돼 그중 4건의 작품이 우수작으로 선정됐다. 1위 수상작은 숫자를 활용해 5가지 에너지절약실천방법을 소개하는 뮤직비디오로 제작됐다. 1(일)렁이는 바람 선풍기와 에어컨을 함께 사용하기, 2(이)런 패션 쿨맵시 의상착용, 30분 저녁 자연바람 환기, 4(사)방에 가득한 재료 냉장고 정리, 5(오)늘 메뉴 가열없는 식사 등 에너지절약실천방법을 신나는 음악과 함께 보여준다.

2위 수상작은 가정 내에서 아이들이 전기지킴이가 돼 에너지 절약 행동을 실천하는 모습을 영상을 통해 그렸다. 에너지 절약 행동으로는 냉장고 문 자주 열지 않기, 에어컨과 선풍기 함께 사용하기 등이 소개됐다. 3위는 공동 수상으로, 하나는 에너지절약이 돈 버는 꿀팁이라는 내용을 담고 있는 애니메이션이다. 에어컨 적정온도 26도 유지로 월 2130원 절약, 대중교통 이용으로 월 5만3820원 절약 등 작은 실천으로 얻을 수 있는 비용절감액을 동전이 쏟아지는 장면으로 나타내 시청자들에게 명확한 메시지를 전달했다. 다른 3위 작품은 가족이 다 함께 하는 에너지 절약 영상이다. 에어컨 온도 조절하기, 방과 부엌 전등 끄기 등 작지만 손쉬운 실천사항들을 화목한 가족의 모습을 통해 코믹하게 그려냈다.

수상작은 오는 11일부터 상공회의소관 1층 로비에 설치된 TV화면에서 상영될 예정이다. 대한상의 공식 유튜브 등에서도 확인할 수 있다.





대한상의는 "무더위 정점인 8월 중순에 최대전력수요가 전망되기 때문에 블랙아웃을 막기 위한 에너지절약노력이 필요한 시기"라며 "쉽고 재미있게 에너지절약을 다 함께 실천하는 데 에너지절약 쇼츠가 보탬이 되길 바란다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

