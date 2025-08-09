中, 산둥성 부근 서해상에서 SD-3로켓 발사…"발사장소 확대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국이 9일(현지시간) 산둥성 인근 서해상에서 인공위성을 탑재한 로켓 발사에 성공했다고 밝혔다.

중국 산둥성 르자오 인근 해상에서 진행된 제룽(SD)-3 로켓 발사

중국 국유 우주기업인 중국항천과기집단(CASC)은 이날 오전 0시 31분께 산둥성 르자오(日照)시 부근 해상에서 제룽(스마트드래곤·SD)-3 운반 로켓을 발사했다고 발표했다. 이어 로켓이 싣고간 인공위성을 예정된 궤도로 보냈고 발사 임무를 성공적으로 마쳤다고 전했다.

SD-3 로켓은 태양동기궤도나 지구 저궤도에 인공위성 등을 보낼 때 주로 사용되며 이번이 6번째 발사다. 앞서는 지난 1월 산둥성 하이양(海陽) 부근 해역에서 인공위성을 탑재해 발사된 바 있다.

CASC 측은 "SD-3 로켓이 르자오 부근 해역에서 발사된 것은 처음"이라면서 "SD-3의 발사 (가능한) 장소가 한차례 유연하게 넓어졌다"고 평가했다.

이어 상업적 발사 시장의 수요를 더 잘 충족할 수 있을 것으로 기대하는 한편, 이번 발사를 통해 해상의 고온다습한 환경에 대한 적응도를 끌어올렸다고 봤다.





중국매체 과기일보는 SD-3이 해상에서 열 발사에 성공한 중국의 첫 번째 운반 로켓이라고 설명했다. 열 발사는 발사체가 자체 엔진의 추진력으로 발사 장치를 벗어나는 방식을 가리킨다.





