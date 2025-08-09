"일본 사립대 정원 22년 만에 줄었다"…저출산 여파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입학정원 50만2755명 0.2% 감소

인구 감소 대학 진학자 수도 줄어

대학 예산 80% 학생 등록금 의존

일본 사립대의 입학 정원이 저출산 여파로 22년 만에 감소세를 보였다.

9일 니혼게이자이신문(닛케이)은 문부과학성 산하 특수법인인 일본사립학교진흥·공제사업단 발표를 인용해 일본 사립대의 2025년도(2025년 4월~2026년 3월) 입학정원은 50만2755명으로 전년도보다 0.2% 줄었다고 보도했다. 일본 사립대의 입학 정원이 감소세로 돌아선 것은 2003년도 이후 22년 만의 일이다.

일본 대입 수험생들이 대입 공통 테스트를 보고 있다. 사진제공=교도 연합뉴스

이에 대해 닛케이는 "저출산에 따라 대학들이 모집을 정지하고 문부과학성도 통합 등에 대한 지원을 강화하고 있기 때문"이라고 분석했다.

'등록금 의존' 日 사립대 재정난 심각

문부과학성은 일본의 대학 진학자 수는 2021년 62만7000명을 거쳐 2026년 63만명으로 정점을 찍은 뒤 2040년에는 46만명, 2050년에는 41만명까지 줄어들 것으로 추산했다. 일본의 18세 이하 인구는 현재 110만명인데, 2040년에는 82만명까지 감소한다는 예측이 나왔다. 이 때문에 대학 수입 또한 크게 줄어들 것으로 보인다. 일본 사립대학들은 대학 예산의 80%를 학생 등록금에 의존하고 있다. 아사히 신문은 사립대 법인 571개 중 약 5분의 1인 136개가 경영난을 겪고 있다고 보도했다.

일본 사립학교 진흥·공제사업단에 따르면 2024학년 일본의 사립대학 598개교, 단기대학 272개교 가운데 입학 정원을 다 채우지 못한 학교는 4년제 대학은 60%에 가까운 354개교, 단기대학은 90% 이상은 249개교에 달했다. 이는 역대 최고치에 해당한다.





한편 2024년 기준 일본의 합계 출산율(한 여성이 평생 낳을 것으로 기대되는 자녀 수)은 1.15로 사상 최저를 기록했다. 지난해 출생아 수는 68만7000여명으로, 통계 기록을 시작한 1899년 이후 가장 낮은 수치에 해당했다. 이러한 추세가 이어지면 현재 약 1억2400만명 정도인 일본 인구수는 2070년에는 8700만명까지 줄어들 것으로 보인다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

