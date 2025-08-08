日매체 "한일, 이 대통령 이달 하순 방미 전 방일 조율"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"인적 분야·경제 교류 강화 등 의제 전망"

한국과 일본 정부가 이재명 대통령의 이달 말 하순 일본 방문을 조율하고 있다는 일본 매체 보도가 나왔다.

연합뉴스

8일 교도통신은 외교 소식통을 인용해 이 대통령이 8월 하순 방일해 이시바 시게루 일본 총리와 회담할 예정이라고 보도했다.

이 대통령이 이달 하순 미국을 방문해 도널드 트럼프 대통령과 회담하는 일정을 조율하는 가운데, 이 대통령의 일본 방문은 미국 방문 이전이 될 것으로 보인다고 교도통신은 전했다.

일본 정부는 한일 국교 정상화 60주년인 올해 핵미사일 개발을 진행해온 북한이나 해양 진출을 확대하는 중국을 염두에 두고 한일, 한미일 간 안보 협력을 도모하려 하고 있다. 교도통신은 양국 정상회담에서는 북한과 러시아의 군사협력에 대한 우려를 공유하고 양국 간 인적 분야와 경제 교류 강화 등을 의제로 다룰 전망이라고 전했다.

이 대통령이 이번에 일본을 방문하면 취임 후 첫 방일 일정이 되며 양국 정상 간 셔틀 외교도 재개하게 된다.





앞서 이 대통령과 이시바 총리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 방문한 캐나다 캐내내스키스에서 지난 6월 17일 정상회담한 바 있다. 이 대통령 취임 후 14일만(한국시간 기준)에 이뤄진 첫 정상회담으로, 당시 양국 정상은 셔틀 외교 재개에 대한 의지를 재확인한 바 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

