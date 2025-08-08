'밀어내기' 종료에 해운운임 9주째 하락…1500선 뚫렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 해상운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 8일 1489.68로 전주(1550.74) 대비 61.06포인트 하락했다.

해운운임은 지난 6월 첫째주(2240.35)부터 9주 연속 하락하며 1500선이 뚫렸다. 다만 연중 최저점을 찍었던 3월 셋째주(1292.75) 대비 15%가량 높은 수준이다.

부산항에 정박 중인 컨테이너선에 화물이 쌓여 있다. 강진형 기자

노선별로 보면 미주 동안 노선은 1FEU(40피트 컨테이너 1개)당 2792달러로 전주 대비 334달러 하락했다. 같은 기간 미주 서안 노선은 198달러 내린 1823달러를 기록했다.

지중해 노선은 1TEU(20피트 컨테이너 1개)당 2318달러로 15달러 하락했다. 유럽 노선도 90달러 떨어진 1961달러였다.

중동 노선은 80달러 오른 1233달러, 호주·뉴질랜드 노선은 76달러 상승한 1197달러를 기록했다. 남미 노선은 851달러 내린 3811달러로 집계됐다.

관세 불확실성에 따른 '밀어내기 수출'(관세 시행 전에 물건을 보내는 수출) 효과가 올해 하반기 들어 사실상 종료되면서 해운운임이 추락하는 것으로 해석된다. 앞서 2분기는 중국발 밀어내기 물량이 쏟아지자 수요가 일시적으로 증가한 바 있다. 해운정보업체 비지온에 따르면 미·중 관세 합의 직후인 지난 5월14일 중국발 미주 노선의 컨테이너 예약은 2만1530TEU로 전주 대비 277% 늘었다.





SCFI가 빠르게 하락하자 HMM 같은 국내 해운업체들은 실적이 부진할 것이라는 전망이 우세하다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 HMM의 2분기 영업이익은 3959억원으로 예상된다. 이는 전년 동기 대비 40% 가까이 감소한 수준이다.





