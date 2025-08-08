'복날' 수박 600통 쏜 그는?… HJ중공업 유상철 대표, 조선소 현장 수박간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폭염 속 직원·협력사 근로자 모두 챙겨

수박 간담회를 아세요?

HJ중공업 유상철 대표이사가 폭염 속 말복을 앞두고 수박 300여통을 사내 모든 직원에게 제공하는 깜짝 이벤트를 벌였다. 유 대표는 지난 초복에도 수박 300여통을 조선소 근로자들에게 나눠줬으니 올여름에만 600여통을 쏜 셈이다.

HJ중공업은 지난 7일 폭염 속에 소나기 땀을 흘리며 선박 건조 작업에 몰두하고 있는 직원들을 격려하기 위해 수박 300여통을 구입해 협력사를 포함한 영도조선소에 근무하는 모든 근로자에게 전달했다.

이날 유상철 대표이사는 영도조선소 내 작업장에 직접 나와 사내 협력사 관계자들에게 직접 수박을 나눠주며 애로사항과 개선방안을 청취하는 '수박 간담회'도 열었다. 현장 최일선에서 근무하는 협력사 직원들과 파트너십을 두껍게 하는 차원이다.

유 대표이사는 "옥외 작업이 많은 조선소에서 혹서기는 가장 일하기 힘든 시기"라며 "현장에서 땀 흘리는 모든 분이 안전하고 건강하게 여름나기를 바라는 마음으로 수분을 넉넉히 섭취할 수 있는 수박을 나눠드리게 됐다"고 이번 행사 취지를 전했다.





AD

HJ중공업은 매년 하절기에 얼음 생수와 함께 선크림, 햇볕가리개, 에어쿨링 재킷 등을 제공해 근로자들의 건강과 안전을 챙기고 있다. 사내 식당에서는 삼계탕과 육류 등 보양식을 늘리고 빙과류를 간식으로 제공해 근로자들의 체력 유지를 돕는다고 소개했다.

HJ중공업에서 수박간담회가 열리고 있다.

AD

HJ중공업에서 수박간담회가 열리고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>