빈 살만도 물린 포스코이앤씨, 지분가치 1.23조→2300억 '5분의 1토막'

10년 전 약 1.23조원 투자…현재 가치는 2300억원

침체 와중에 '면허취소 검토'로 또 장외거래 주가 폭락

갈수록 추락하는 실적 부진·해외사업 위축 등이 원인

매각설까지 나도는 총체적 위기

2대 주주 PIF와의 관계 향방에 이목 집중

무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 이끄는 사우디 국부펀드(PIF)가 포스코이앤씨에 투자한 지 10년 만에 지분가치가 1조원 넘게 증발한 것으로 나타났다. 건설업계 불황 속 실적 악화가 지속되는 가운데, 최근 이재명 대통령이 건설면허 취소 검토까지 지시하면서 소액주주의 불안도 한껏 치솟았다.

시장에서는 "PIF조차 손실을 피하지 못한 대표적 투자 실패 케이스"라는 평가가 나온다. PIF는 운용자산(AUM)이 9250억달러(1276조원)에 달하는 세계 5위 규모의 거대 국부펀드다.

10년 동안 지분가치 80% 폭락…대통령 발언으로 하루 만에 -8%도

무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자. 연합뉴스.

8일 포스코이앤씨에 따르면 PIF는 2015년 포스코이앤씨에 1조2391억원을 투자해 지분 38%를 확보했다. 주당 약 8만2000원 수준이었다. 현재 포스코홀딩스(52.8%)에 이은 2대 주주다. 총 5명인 이사회에 PIF 측 인사 2명이 참여 중이다. PIF의 지분인수 당시 포스코이앤씨는 "포스트 오일 시대를 준비하는 사우디의 전략과 맞닿은 투자"라고 배경을 설명했다. 건설사로는 이례적으로 거액의 외자유치를 성공하면서 신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 기대감 속에 포스코이앤씨의 신용등급을 상향 조정했다.

그러나 '윈윈'이라던 지분거래는 10년 지난 현시점에선 PIF에 1조원에 육박하는 평가손실을, 포스코이앤씨에는 '해외 강자'라는 타이틀을 잃고 사업이 위축되는 결과를 낳았다. 비상장 주식이 거래되는 한국장외주식시장(K-OTC) 기준으로, 포스코이앤씨의 주가는 1만4550원 수준이다. PIF가 보유한 1588만6544주의 현재 평가액은 약 2311억원이다. 10년 전 투자금과 비교하면 약 81.3%(1조80억원) 감소했다.

특히 이 대통령의 '면허취소·입찰 제한 검토' 발언이 나온 지난 6일에는 주가가 하루 만에 8.7% 급락하며 투자 심리가 급격히 냉각됐다. 투자 당시 3조원을 웃도는 평가를 받았던 포스코이앤씨의 현재 시가총액은 약 6100억원으로 쪼그라들었다. "차라리 회사를 청산하고 자산을 주주에게 나눠야 한다"는 등 소액주주들의 격앙된 반응도 나오고 있다.

실적 부진·해외사업 '끝없는 추락'

지분가치 폭락의 가장 직접적인 원인은 실적 부진이다. 포스코이앤씨의 최근 5년 영업이익은 꾸준히 하락세다. 2021년 4409억원, 2022년 3086억원, 2023년 2014억원, 지난해 618억원 등으로 줄었다. 올해 상반기 합계 670억원의 영업손실을 기록하며 적자 전환에 이르렀다. 플랜트·인프라 부문은 적자를 지속했고, 건축 부문 역시 2.13%라는 낮은 영업이익률에 머무르며 수익성을 회복하지 못하고 있다. 시공능력평가도 PIF가 투자한 2015년 당시 4위에서 현재 7위로 떨어지는 등 경쟁력을 가늠하는 지표도 떨어졌다.

PIF와의 제휴는 당초 '해외 확장'의 출발점으로 여겨졌다. 결과는 좋지 않다. 해외 수주금액 순위는 2015년 10위에서 올해 상반기 19위까지 밀려났다. 2022년 이후 단 한 번도 10위권 이내를 기록한 적이 없다. 2023년 사우디 '네옴시티' 프로젝트 수주전에서도 별다른 성과를 내지 못했다. 같은 해 해외사업단도 폐지하는 등 해외 관련 부서도 대대적으로 축소했다.

당시 조직 재편을 통한 효율화로 설명했으나 업계에서는 "사실상 해외사업 철수"라는 평가가 많았다. 포스코이앤씨는 대신 안정적인 국내 사업으로 눈을 돌렸다. 도시정비사업의 경우 최근 2년 연속 업계 2위의 수주를 기록했다.

매각설까지 나도는 총체적 위기…2대 주주 PIF 입장도 관심

포스코이앤씨의 향후 사업 지속성에 대한 불확실성이 급격히 커지면서 매각설도 나돈다. 일각에서 제기된 중흥건설그룹 중심의 '인수합병(M&A)'에 정원주 부회장은 "계획이 없다"고 선을 그었다.

M&A를 하려면 핵심 파트너이자 2대 주주인 PIF와 협의해야 한다. 국부펀드 특성상 보유지분에 대한 공식 입장을 밝힐 가능성은 거의 없다. 포스코이앤씨 관계자는 "PIF가 장기적인 비전을 보고 투자한 것이며 현재 PIF와 관계는 이상 없다"며 확대해석을 경계했다.





투자은행(IB) 업계 관계자는 "PIF의 손실은 포스코이앤씨 경영 실패의 결과"라며 "포스코이앤씨는 최근 10년간 조직 내 배임·횡령 사건과 여러 차례 해외사업 실패가 겹쳤다"고 말했다. 이어 "지나치게 보수적인 전략으로 스스로 위축하면서 지금의 상황에 이른 것 같다"고 했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

