[인터뷰]프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"한국은 역량 충분한데 협업 방식 고민해야"

[정의로운 전환의 길]

IV. 한국에 전한 조언과 해법

한승윤 에콜 센트랄 낭트 LHEEA 연구교수

"시너지 내는 EU처럼 협업 시스템 필요"

"지방소멸 겪는 한국에 해상풍력은 기회"

10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도 충분하다고 밝혔다. 다만, 유럽연합(EU)처럼 시너지를 낼 수 있는 협업 시스템이 부재한 것은 풍력 발전 산업을 확대하기 어려운 한계라고 지적했다.

한승윤 에콜 성트랄 낭트 LHEEA 연구교수가 연구 중인 해상 풍력 프로젝트를 설명하고 있다. 뒤로 보이는 것은 인공적으로 파도를 발생시키는 장치. 전진영 기자.

한 교수는 한국이 프랑스처럼 부유식 해상풍력을 시도해볼 지리적 여건이 충분하다고 봤다. 그는 "전라남도, 서해안, 동해안에서 이미 풍력 발전을 한 경험이 있고, 국제에너지기구(IEA)와 협업해 한국 풍질과 풍속, 전력 생산 비용 등을 적극 조사하고 있다. 시각화한 자료도 존재할 정도로 연구가 진행된 상황"이라고 설명했다.

지금 단계에서 필요한 것은 다른 기업이나 국가와 적극적으로 협력하는 일이라고 했다. 한 교수는 "유럽 안에서는 해상풍력 장치의 날개를 잘 만드는 덴마크와 발전기 생산 능력이 뛰어난 독일과 협력 가능하다"며 "하지만 한국은 조선이나 해양공학 분야는 뛰어나도 발전기를 설치하거나 운용한 경험이 부족하다. 이를 어떻게 해외 기업, 이웃 국가들과 협력하며 채워나갈지가 중요한 과제"라고 말했다.

전진영 기자.

한 교수는 협업을 꾀할 수 있는 연구 프로그램 등 시스템이 뒷받침돼야 한다고도 강조했다. 그는 "유럽의 '에라스뮈스 프로그램'은 EU 내 대학이라면 어디든 필요한 수업을 자유롭게 들을 수 있다. 석사 과정이라도 한 학기는 스페인에서, 다른 한 학기는 프랑스에서 듣는 식"이라며 "우리나라도 해양공학이 강한 울산이나 부산 등에서 이런 협력 프로그램을 만들면 시너지가 클 것"이라고 말했다.

무엇보다 해상 풍력 등 재생 에너지의 원만한 도입을 위해서는 부정적인 인식이나 오해 개선이 함께 이뤄져야 한다고 조언했다. 한 교수는 "해상풍력 설치 단계에서 어민이나 주민 반발을 피할 수 없는데, 실제로 환경에 안 좋은 영향을 미치는지를 많이 질문한다"며 "공사 단계에서는 소음 등으로 해양 생태계에 영향을 줄 수 있지만, 설치가 끝난 다음에는 기둥에 홍합, 굴 등이 붙으면서 새로운 생태계가 형성된다고 설명할 수 있어야 한다"고 전했다. 이어 "프랑스는 해상풍력이 미치는 영향을 10년 넘게 주민들이 지켜보고, 이 기간 정부와 연구소에서도 계속 투명하게 정보를 공개했기 때문에 반발을 최소화할 수 있었다"고 부연했다.

한 교수가 연구 중인 해상풍력 발전 장치에 대해 설명하고 있다. 전진영 기자.

생나제르 풍력 단지를 만들 때도, 인근 연구 단지에 해상풍력 발전기 1기를 먼저 설치하고 새가 얼마나 많이 부딪혀 사망하는지까지 일일이 숫자를 세서 보고서를 작성했고, 이를 시민들이 볼 수 있게 공개했다는 것이 한 교수의 설명이다. 그러면서 "한국에도 선박해양플랜트연구소(KRISO)가 제주도에 해상풍력 실증센터를 만들어 비슷한 연구를 하는 것으로 안다. 이렇게 연구를 통해 수치가 쌓이고 쌓이다 보면 주민들도 납득할 수 있는 데이터가 완성되리라 생각한다"고 했다.

오히려 해상풍력은 우리나라에 새로운 기회가 될 수 있다고도 전했다. 한 교수는 "프랑스에서 현재 해상풍력 발전을 하는 생나제르나 낭트는 우리나라 울산광역시, 거제도와 상황이 비슷했다. 낭트도 조선업으로 유명했지만, 업황이 어려워지면서 한때 '말뫼의 눈물'에 비할 정도로 도시가 쇠퇴한 바 있다"며 "풍력 발전과 관광 산업으로 도시가 되살아난 점은 한국에도 시사하는 바가 클 것"이라고 강조했다.

한 교수는 부산대에서 해양 공학을 전공, 현대중공업에 입사해 선박 수력학 분석 역할을 맡았다. 실무 경험을 토대로 2021년 에콜 센트랄 낭트에 입학, 박사 학위를 받았다. 현재 산하 연구소 LHEEA에서 고정식 해상 풍력 구조물 연구, 해상풍력 최적화 연구 등 프로젝트를 이끌고 있다.





낭트(프랑스)=전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

낭트(프랑스)=이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

