광주시, 5·18 45주년 '민주 대축제' 연다

시내 곳곳 시민과 함께하는 전야제 행사

오월텐트촌·주먹밥 나눔·빵 세일 등 다채

강기정 시장 "민주시민 '오월친구'들 초대"

지난해 '민주 대행진' 자료사진. 광주시 제공

'오월 광주'가 대한민국과 전 세계 민주시민을 반갑게 맞이한다. 계엄·탄핵 과정에서 횃불은 응원봉으로, 주먹밥은 선결제로 승화됐다. 응원봉 세대로 불리는 2030 청년세대가 대거 등장했고, 민주주의를 수호하는 이들은 "과거가 현재로 달려와, 80년 5·18이 오늘의 대한민국을 구했다"고 말한다.

광주시는 '제45주년 5·18민주화운동 기념행사'를 어느 때보다 풍성한 '오월 민주주의 대축제'로 펼친다. 80년 이후 광주를 찾아주고, 불러준 이들에게 감사를 전하기 위한 특별한 손님맞이다.

광주시는 '제45주년 5·18민주화운동'을 맞아 17~18일 대중교통 전면 무료를 비롯해 5·18전야제 '오월텐트촌' 운영, '소년의 길' 투어, 주먹밥 무료 나눔과 49개 제과점이 참여하는 빵 나눔 세일, 세계인권도시포럼 등 145개의 다채로운 행사를 마련했다고 11일 밝혔다.

올해 5·18 기념행사는 '아! 오월, 다시 만난 오월(Ah May, The May We Meet Again)'을 구호로 내걸었다. 계엄과 탄핵 과정에서 재조명된 5·18과 광주 정신 의미와 횃불에서 응원봉으로, 주먹밥에서 선결제로 이어진 연대의 힘 등 '만남'을 통해 서로 연결되고, 이로써 피어나는 새로운 민주주의를 꿈꾸는 민주시민을 위해 새로운 세상을 여는 '민주주의 대축제'를 구현한다.

우선 오는 17일 오전 10시 30분 국립5·18민주묘지에서 강기정 시장을 비롯해 5·18민주유공자와 유가족, 시민 등이 참석해 희생자들의 넋을 기리고 애도하는 '5·18민주화운동 추모식'이 열린다.

80년 시민 자치의 나눔공동체 대동세상을 구현하는 '시민 난장'은 17일 오전 11시부터 5·18민주광장, 동구 금남로 1~3가 차 없는 거리, 동구 중앙로 일대에서 열린다. 시민 참여 거리 부스, 오월연극제, 민주주의 대합창, 민주 미술 전시 등으로 구성됐다.

제45주년 5·18민중항쟁 기념행사 포스터. 광주시 제공

'오월연극제'는 전일빌딩245 9층 다목적강당에서 17일 오전 10시~오후 7시 5·18을 알려온 광주의 대표 극단들의 연극을 선보인다. 놀이패 신명의 '언젠가 봄날에', 극단 토박이의 '오! 금남식당', 극단 깍지의 '망대', 푸른연극마을의 '나와 어머니와 망월'이 상연된다.

국가폭력과 재난 참사 희생자들의 아픔과 함께하는 '민주주의 대합창'은 17일 오후 4~6시 5·18민주광장 특설무대에서 진행된다. 부산 '박종철합창단', 안산 '4·16합창단', 서울 '이소선합창단'과 '6·15합창단', 광주의 '1987합창단', '흥사단기러기합창단', '푸른솔합창단'이 함께 한다.

오후 4시부터는 각계각층의 시민들이 참여해 80년 5월 14~16일 금남로로 횃불 행진했던 민족민주화성회를 재현하는 '민주평화대행진'이 진행된다. 올해는 참가단체별로 5곳(광주고·북동성당·조선대·전남대·광주역)에서 출발하며, 출발지별로 현수막과 피켓, 깃발 등을 준비해 전야제가 열리는 금남로로 집결한다.

오후 5시부터는 5·18 기념행사의 꽃인 '전야제'가 본격적으로 시작된다. 금남로4가역 교차로 4면을 이용한 무대가 준비된다. 이번 전야제는 민주주의 연원인 오월 광주를 찾는 전국 민주 시민들의 열망을 모아 새로운 세계를 맞이하는 민주주의 대축제로 다양한 공연이 펼쳐진다.

특히 올해는 오월 광주 특별체험 기획행사로 17~18일 이틀간 광주지역 대중교통(시내버스·도시철도) 및 교통약자이동차량 무료 이용 확대, 17일 중앙초등학교에서 '오월 텐트촌' 운영, '소년의 길' 조성, 주먹밥 나눔 및 빵 할인 행사를 추진함으로써 광주시민은 물론, 광주를 찾은 방문객들이 일상 속에서 5·18의 연대와 나눔 정신을 느낄 수 있도록 준비했다.

18일 오전 10시에는 국가보훈부 주관으로 5·18민주화운동 기념식이 국립5·18민주묘지에서 열린다. 5·18민주광장에서는 오후 5시 '민주의 종 타종식'이, 오후 7시 '2025 광주인권상 시상식'이 개최된다.





강기정 시장은 "많은 이들이 80년 광주가 오늘의 대한민국을 구했다고 말하지만, 광주는 80년 5월 고립됐던 광주를 손잡아준 많은 이들 덕분에 대한민국 민주주의 상징으로 꽃피울 수 있었음을 알고 있다. 계엄과 탄핵을 넘어 새로운 민주주의를 실현하는 길목에서 맞는 5·18민주화운동 45주년이 어느 때보다 특별한 이유다"면서 "걷고, 타고, 먹으며, 민주·인권·평화의 광주 정신을 오롯이 느낄 수 있도록 준비한 만큼 오월 친구들의 광주 방문을 기다리고 있겠다"고 말했다.





