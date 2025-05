셀트리온, 美 소화기학회서 짐펜트라 3상 사후분석 결과 공개

셀트리온의 자가면역질환 치료제 '짐펜트라'. 사진제공=셀트리온

AD

셀트리온이 이달 3일부터 6일까지(현지시간) 나흘간 미국 샌디에이고에서 열린 '2025 미국소화기학회(Digestive Disease Week·DDW)'에서 짐펜트라(성분명 인플릭시맙) 글로벌 3상 사후분석 결과를 공개했다고 7일 밝혔다.

DDW는 소화기학 관련 최신 연구와 임상 정보, 치료제 개발 동향 등을 공유하는 세계 최대 규모의 학술대회다. 매년 각국의 소화기 질환 의료 전문가 1만여명 이상이 참석하고 약 4천개 이상의 초록 및 포스터가 발표되는 등 염증성 장질환(IBD) 분야와 관련한 최신 의료 트렌드를 공유하고 소통하는 학술의 장이 이어지고 있다.

셀트리온이 이번 학회에서 공개한 임상 결과는 크론병(Crohn's disease·CD) 환자 및 궤양성 대장염(Ulcerative Colitis·UC) 환자를 대상으로 진행한 짐펜트라 글로벌 임상 3상의 1년(54주)과 2년(102주) 동안의 장기 추적연구의 사후 분석 결과에 대한 내용으로 총 5건의 포스터를 공개했다.

먼저 중등도 및 중증 CD, UC 환자들을 대상으로 짐펜트라 유지 치료(maintenance therapy) 중 환자 약물 반응 '예측 인자' 확인에 대한 결과를 처음으로 공개했다.

연구 결과 짐펜트라 유지 요법을 받는 동안 약물 반응 소실을 보인 환자는 2년까지 반응이 유지되는 환자와 달리 치료 초반부터 기저 특성(baseline characterization) 및 임상적 반응 양상 등에서 특이적 지표를 나타냈다. 이는 치료 초기에 미리 증량 투여를 하는 것이 치료 조절 및 약물 유지 등에서 효율적인 치료 요법이 될 수 있다는 것을 시사했다.

아울러 셀트리온은 앞서 '유럽 크론병 및 대장염 학회(ECCO)'에서 공개한 바 있는 짐펜트라 임상 3상 결과에 대한 사후 분석으로 ▲유지 치료 시 내시경적 및 조직학적 관해율 ▲유지 요법 중 필요 환자 대상 증량 투여 효과 ▲크론병 질병 위치에 따른 효능 ▲중등도 및 중증 크론병 환자 대상 면역원성의 장기 영향 등과 관련된 4건의 포스터도 함께 공개했다. 이를 통해 짐펜트라의 다양한 유효성 데이터가 추가 확인되는 만큼 의료진의 제품 신뢰도 및 처방 선호도도 한층 높아질 전망이다.

셀트리온은 학술 대회 기간 동안 단독 부스를 마련하고 IBD 의료진을 대상으로 세미나를 열어 짐펜트라의 치료 효능과 제품 경쟁력을 조명했다. 특히, 4일에는 '염증성 장질환에서 TNF 억제제: 임상 및 환자 결과를 최적화할 수 있는 방법'(TNF Inhibitors in Inflammatory Bowel Disease: How Can We Realize Opportunities to Optimize Clinical and Patient Outcomes?)을 주제로 심포지엄을 개최해 TNF-α 억제제 중 세계 유일의 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형인 짐펜트라의 우수성을 알리며 참석한 의료진들로부터 많은 관심과 호응을 이끌어 냈다.





AD

회사 관계자는 "글로벌 소화기 학술 대회를 통해 공개한 짐펜트라의 다양한 유효성 연구 데이터에 대한 글로벌 석학들의 호평과 관심이 이어지고 있다"며 "이번 학회에서 발표된 연구 결과 역시 미국 시장 내 짐펜트라 처방 증가와 시장점유율 확대에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>