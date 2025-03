에스파, 日 MTV 'VMAJ' 여성가수 최초 4관왕

그룹 에스파. SM엔터테인먼트 제공

그룹 에스파가 일본에서 또 상을 받았다.

에스파는 19일 일본 K아레나 요코하마에서 열린 MTV ‘Video Music Awards Japan 2025’(비디오 뮤직 어워즈 재팬 2025, 이하 VMAJ)에서 올해의 아티스트(Artist of the Year)를 포함, 다섯 번째 미니앨범 타이틀 곡 'Whiplash’(위플래시)로 ‘베스트 그룹 비디오’(인터내셔널), 정규 1집 더블 타이틀 곡 ‘Supernova’(슈퍼노바)와 ‘Armageddon’(아마겟돈)으로 각각 ‘베스트 댄스 비디오’, ‘베스트 K-POP 비디오’ 부문을 수상하며 4관왕에 올랐다. 이는 여성 가수 최고 성적이다.





지난해 7월 3일 싱글 ‘Hot Mess’(핫 메스)로 일본에서 정식 데뷔한 에스파는 두 번의 아레나 투어와 해외 여자 아티스트 사상 최초로 2년 연속 입성한 도쿄돔 공연으로 전석 매진을 기록했다. 앞서 열린 제39회 일본 골드디스크에서 ‘New artist of the year’(뉴 아티스트 오브 더 이어), ‘Best 3 new artists’(베스트 3 뉴 아티스트)로 2관왕에 올랐다. 오는 8월에는 일본의 대규모 도심형 음악 축제 '서머소닉 2025' 도쿄 공연에 참여한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

