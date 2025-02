‘유니온페이 카드’ 지불결제 서비스 확대

- 유니온페이 인터내셔날, ‘Explore China Your Way With UnionPay' 캠페인 펼쳐

- One Card + One App 의 독특한 전략으로 중국내 편리한 지불결제 서비스 확대

[유니온페이 광고 화면 사진제공= 유니온페이]

AD

중국정부가 지난해 11월 8일부터 한국 국민을 대상으로 무비자 입국을 허용하면서 최근 중국 여행에 대한 한국인의 관심이 급증하고 있다. 이에 발맞춰 유니온페이 인터내셔날이 "Explore China Your Way with UnionPay" 캠페인을 선보여 관심을 모으고 있다. 이번 캠페인은 최근 한국인들에 인기 여행지로 떠오르고 있는 중국 상해를 중심으로 한국여행객들이 상해 지역에서 유니온페이 카드를 편리하게 사용할 수 있는 동영상 광고를 별도로 제작하는 한편, 상해 주요 상권 지역에 대형 한글 옥외광고 및 가맹점용 한글 안내문을 집중 배포하고 있다. 아울러 국내 주요 발급사들과 연계한 대규모 할인 마케팅 및 상해 지역의 주요 인기 가맹점에서 유니온페이 고객들을 대상으로 특별한 혜택을 제공하는 활동들이 전개되고 있다.

유니온페이는 중국 내 결제 서비스를 더욱 최적화하기 위해 지난해 3월부터 프로젝트 엑설런스 2024 (Project Excellence 2024)를 출범하여 다양한 업계 이해관계자와의 협력을 통해 중국 내에 편리하고 포용적이며 접근이 용이한 결제 생태계를 구축하였다.

현재 한국에서는 6천만 장 이상의 유니온페이 카드가 발급되었으며, BC, 신한, KB국민, 우리, 하나카드, 농협은행, IBK 기업은행 등 주요 카드사들 및 은행들의 온·오프라인 채널을 통해 신청할 수 있다.

유니온페이 카드 소지자는 중국 전역에서 ATM 현금 인출부터 전통적인 카드 결제와 모바일 비접촉 결제, QR결제 등 다양한 방식을 통해 고객들이 상대적으로 저렴한 해외이용 수수료로 이용할 수 있는 결제서비스를 제공하고 있다.

특히 ‘One Card +One App’ 이라는 독특한 전략을 통해, 전통적인 유니온페이 실물카드 결제 외에 BC 페이북, 신한 SOL Pay, KB Pay, 하나페이, 우리페이, 네이버페이, NH Pay 등 고객들이 평소 이용하던 전자지갑에 유니온페이 카드를 등록한 후 QR코드 결제, 비접촉결제 등 중국 현지의 모바일 결제 환경을 편리하게 누릴 수 있도록 하고 있다.

아울러 중국여행을 떠나기전에 알리페이(Alipay)/ 위챗(WeChat) 앱을 설치해 자신의 유니온페이 카드를 등록하기만 하면, 중국 현지 소비자와 거의 동일한 방식으로 QR코드 결제를 경험할 수 있다. 특히 유니온페이 카드 연동시에는 200위앤 이상 거래시에 간편결제사에서 부과하는 3%의 별도 수수료도 면제되기 때문에 추가 혜택도 누릴 수 있다.

[상하이 인기 백화점 유니온페이 한국어 광고 노출 이미지]

중국을 찾는 한국인 관광객을 위해 유니온페이는 현재 국내 주요 발급사와 제휴를 통해 다양한 프로모션을 시행하고 있다. KB카드는 중국 온·오프라인 가맹점에서 10만원 이상 결제 시 10% 캐시백 혜택을 제공하고 있으며, 우리카드는 중국 및 홍콩, 마카오, 대만지역에서 250RMB(원화로 약 5만원)이상 결제 시 11% 즉시 할인 서비스를 제공하고 있다. 신한카드는 중국대륙 및 중화권 지역에서 합산금액 100달러 이상 결제 시 최대 13% 캐시백 행사를 진행하고 있다. 하나카드 또한 중국 대륙 및 대만지역에서 10%의 즉시할인 행사를 진행하고 있다. 네이버페이 역시 중국 본토에서 150위안 이상 결제 시 10% 즉시 할인을 진행 중이며 삼성카드는 중국 본토에서 50달러 이상 결제 시 10% 즉시 할인 서비스를 적용할 예정이다.

주요 카드 발급사의 할인 행사 외에 메리어트 계열의 주요 호텔체인점, 상해임시정부청사, 릴리안 베이커리, 하겐다스, HEYTEA 등의 인기 가맹점에서는 유니온페이 카드 사용자들에게 추가 할인혜택을 제공하고 있다.

유니온페이 인터내셔널의 이명호 한국지사장은 “유니온페이는 오래전부터 한국 고객들에게 최적화된 해외 결제 서비스를 제공하기 위해 노력해 왔다”며, “중국 비자 면제라는 새로운 시장환경에서 앞으로도 더욱 편리하고 혁신적인 결제 솔루션을 선보여 고객 만족도를 높이고, 글로벌 무대에서 한층 폭넓은 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>