조주완 LG전자 CEO, 협력사 만나 위기대응 논의…"경각심 가져야"

17일 LG전자 경영진 '협력회 워크숍' 참석

조주완 LG전자 CEO를 비롯한 LG전자 경영진이 경기도 평택 LG디지털파크에서 열린 '협력회 워크숍'에 참석해 85개 협력사 대표들과 급변하는 경영 환경 속 지속 성장하기 위한 구체적 협력 방안을 논의했다.

17일 열린 협력회 워크숍에는 조 CEO를 포함, 류재철 H&A사업본부장, 박형세 HE사업본부장, 은석현 VS사업본부장, 장익환 BS사업본부장, 정대화 생산기술원장, 왕철민 글로벌오퍼레이션센터장 등 경영진이 대거 참석했다.

LG전자와 협력사 경영진은 이 자리에서 글로벌 경영 환경을 점검하며, 중국업체의 추격과 기술 경쟁 등 전 사업 영역에서 직면한 대외 위협에 대응하기 위해 협력을 강화할 것을 약속했다. 급성장한 주요 중국업체의 전략과 재편되고 있는 글로벌 시장 구도를 함께 살피고, 이를 타개하기 위한 연구개발(R&D) 운영부터 제품, 가격 경쟁력을 아우르는 LG전자의 대응 전략을 공유했다.

조주완 LG전자 CEO와 각 사업본부장 등 경영진이 85개 협력사 대표들과 만나 동반성장 방안을 논의했다. (앞줄 왼쪽부터)은석현 VS본부장, 박영근 VS 협력회 회장, 박형세 HE 본부장, 이승원 HE/BS 협력회 회장, 왕철민 글로벌오퍼레이션센터장, 한동권 전사 협력회 회장, 조주완 LG전자 CEO, 정태영 전사 협력회 부회장, 류재철 H&A 본부장, 조영도 H&A 협력회 회장, 장봉익 BS 본부장, 최상기 전사 협력회 사무총장, 정대화 생산기술원장. (뒷줄 왼쪽부터) 김진호 구매전략담당, 김병수 동반성장담당, 박지홍 VS 협력회 사무총장, 최승윤 HE 구매담당, 김창수 HE/BS 협력회 부회장, 김종필 품질경영센터장, 박영숙 H&A 협력회 부회장, 이제승 H&A 구매담당, 하상채 H&A 협력회 사무총장, 최성수 VS 구매담당, 문인식 VS 협력회 부회장, 민규현 HE/BS 협력회 사무총장, 선우진호 BS 구매실장. LG전자