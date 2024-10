[On Stage]10년 만에 돌아온 레전드…2NE1, 감격의 '컴백홈'

2NE1콘서트 '웰컴 백(WELCOME BACK)'인 서울

CL "10년 만의 콘서트, 4명에게 치유"

콘서트 전석 매진…아시아 투어 돌입

"4개월 전만 해도 우린 잠시 사라진, 멈춰 있던 그룹이었는데, 오늘 이 자리에 여러분과 함께할 수 있어서 정말 꿈만 같다. 그래서, 오늘 이 무대가 우리 네 명에게는 치유가 많이 되는 자리인 것 같다."

2NE1 웰컴 백 인 서울 콘서트 [사진제공 = YG엔터테인먼트]

데뷔 15주년을 맞은 그룹 '투애니원(2NE1)'이 10년 6개월 만에 연 단독 콘서트 무대에서 세트리스트 전체를 히트곡으로 가득 채우며 감동의 공연을 선사했다.

6일 오후 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 진행된 '2024 2NE1 콘서트 [웰컴 백(WELCOME BACK)] 인 서울' 무대에서 2NE1 리더 씨엘은 "매년 민지 생일인 연초에 멤버들끼리 모이곤 하는데, 올해는 '15주년인데 우리 그래도 뭔가 기념해 볼까, 그냥 '기념사진'이라도 찍어볼까' 이렇게 시작한 다짐이었는데, 지금 오늘 여러분 앞에 이렇게 서 있게 됐다"며 10년 만의 단독 콘서트에 대한 벅찬 소감을 전했다.

데뷔 15주년을 맞아 그간 쌓아 올린 내공과 역량을 총 집약한 2NE1은 10년 이란 공연 공백기가 무색하게 귀환을 알리는 화려한 무대를 선보였다. 2NE1은 지난 4일부터 6일까지 3일간 공연을 통해 총 1만2000명의 관객과 만났다.

모두가 숨죽여 기다리던 순간, 'COME BACK HOME'으로 귀환의 의미를 더해 공연의 포문을 연 2NE1은 'FIRE'를 연이어 부르며 팬들을 향해 "너무 보고 싶었다"라고 인사를 건넸다.

2NE1 웰컴 백 인 서울 콘서트 [사진제공 = YG엔터테인먼트]

'박수쳐', 'CAN'T NOBODY', 'I DON'T CARE', '그리워해요', '아파', '살아봤으면 해', 'LONELY' 등 멤버들은 무대와 팬들이 그리웠던 시간만큼 멘트는 최소화하고 한 곡 한 곡 진심을 담아 소화해냈다. 언제 해체했던 팀이었나 싶을만큼 탄탄한 라이브와 각 잡힌 팀워크는 활동기 때 모습 이상이었다.

YG엔터테인먼트의 전폭적 지지와 함께 생생한 현장 사운드를 살려준 라이브 밴드 세션, 수준급 영상 연출, 그리고 활동 당시 함께 했던 댄서가 디렉터가 되어 다시 조우한 인연까지 든든한 지원을 배경으로 2NE1은 그 어느 때보다 빛나는 무대를 만들고 있었다.

2NE1은 'DO YOU LOVE ME', 'UGLY', '너 아님 안돼', '내일 제일 잘나가', 'GO AWAY', 'HAPPY', 'IN THE CLUB' 등 총 21개 무대를 부지런히 내달리며 올림픽홀을 뜨겁게 달궜다. 활동 내내 성공 가도를 달렸던 이들인 만큼, 세트리스트 전곡이 히트곡으로 공연 시작부터 끝까지 관객들은 떼창으로 호응했다.

씨엘은 "여러분도 꼭 하고 싶은 게 있으시다면 조금 무섭고 막막할 수 있어도 도전해보시라고 저와 2NE1이 응원하고 싶다"고 강조했다. 이어 ”오늘 좋은 에너지 주신 만큼 배로 좋은 추억, 그리고 좋은 기분 갖고 돌아가시길 바라겠다"고 덧붙였다.

2NE1 웰컴 백 인 서울 콘서트 [사진제공 = YG엔터테인먼트]

이날 콘서트가 열린 올림픽홀은 2NE1이 첫 콘서트를 열었던 장소다. 산다라박은 "이곳 올림픽홀이 저희한테 아주 특별한 곳이잖아요. 15주년 기념으로 또다시 팬들을 여기서 모시게 돼서 너무 의미 있다"고 눈물지었다.

산다라박은 이어 "(이번 공연이) 티켓 대란이어서 못 오신 분들이 많다는 소식을 듣고 제가 뭐 첫째 날 둘째 날도 얘기했지만, 저희 앙코르 콘서트 해야 되지 않겠냐"고 YG를 향해 추가 공연에 대한 희망을 내비쳤다.

박봄은 "너무 그리웠는데 이렇게 여러분들 뵙게 돼서 반갑다"고 말했고, 공민지는 "꿈에서 봤던 장면"이라며 "4명이 이렇게 함께 여러분들을 다시 찾아뵙는 모습을 꿈에서 봤는데 이게 실제로 이뤄진 걸 보면 진짜 꿈은 이뤄지는 것 같다. 여러분, 항상 이렇게 저희 곁에 머물러 주셔서 너무나 감사드린다"며 인사를 전했다.

2NE1 웰컴 백 인 서울 콘서트 [사진제공 = YG엔터테인먼트]

이날 공연 게스트로 YG 신인 그룹 베이비 몬스터가 출연했다. 객석에는 YG에서 한솥밥을 먹었던 그룹 빅뱅 리더 지드래곤과 멤버 대성, 그룹 위너 멤버 김진우와 송민호, 가수 세븐과 거미 등이 자리해 YG패밀리 모임을 방불케 했다. 이 밖에도 뉴진스, 스트레이키즈를 비롯해 밴드 YB 보컬 윤도현, 밴드 씨엔블루 보컬 정용화, 가수 선우정아, 코미디언 정준하, 노홍철 등 다수의 연예인이 블랙잭(2NE1 팬덤 명)을 자처하며 객석에서 이들의 컴백을 응원해 '연예인의 연예인'으로서의 위상을 증명했다.

공연이 끝난 뒤에도 팬들의 열렬한 앙코르 요청에 무대로 돌아온 2NE1은 또다시 앙코르, 재앙코르 무대로 화답했다. 특히, 2NE1의 오랜 동료인 지드래곤은 앙코르, 재앙코르 무대까지 객석을 지켜 오랜 친구의 복귀를 끝까지 응원하는 모습을 보였다.

서울 콘서트를 성공리에 마무리한 2NE1은 곧바로 아시아 투어에 돌입한다. 서울에 이어 마닐라, 자카르타, 고베, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 방콕, 타이베이까지 9개 도시 15회차로 구성된 투어를 통해 글로벌 팬들과 만남을 이어갈 계획이다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

