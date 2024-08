'크리에이터 미디어 산업대전' 9~10일 인천서 개최…무료 참관

'2024 크리에이터 미디어 산업대전'이 오는 9~10일 인천 송도컨벤시아에서 열린다.

인천시는 2018년 전국 최초로 개최해 올해 6회째를 맞는 '인천 국제 1인 미디어 페스티벌'의 명칭을 '크리에이터 미디어 산업대전 in 인천'으로 바꿔 행사 규모를 확대했다.

과학기술정보통신부와 공동 개최하며, 'Would you like C:niverse'를 주제로 국내외 유명 크리에이터를 비롯해 SOOP(아프리카TV)·유튜브·치지직 등 다양한 플랫폼, 크리에이터 미디어 기업들이 참여한다.

C:niverse(크니버스)는 팬-크리에이터-기업이 어우러지는 광활한 크리에이터(Creator) 미디어 세계관(Universe)으로 들어가 글로벌 행사의 시작을 함께하자는 의미가 담겼다.

이번 행사에는 인천시 홍보대사인 김원훈씨가 소속된 크리에이터 '숏박스'가 앰배서더로 활동하며 걸밴드 QWER의 개막식 축하공연, 미미미누·김계란 등 유명 크리에이터와 함께하는 크리에이터 양성 프로그램이 준비돼 있다.

크리에이터 미디어 산업대전은 ▲퀴즈·게임대전 등 메인 행사가 진행되는 '콘텐츠존' ▲팬미팅·크리에이터 공연 등 관람객 참여 공간인 '팬밋업존' ▲관람객 체험 프로그램과 이벤트를 상시 운영하는 '플레이존' ▲기술·장비 등 다양한 산업군의 기업 부스와 라이브 방송이 운영되는 '비즈니스존' ▲크리에이터 지식재산권(IP) 상품 판매와 휴게공간이 어우러진 '팝업존'으로 구성된다.

무료 참관 사전 등록 등 자세한 사항은 행사 홈페이지에서 확인하며, SOOP(아프리카TV) '크미대' 채널 시청을 통해 온라인으로도 참여할 수 있다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

