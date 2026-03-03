공영홈쇼핑, 봄맞이 이벤트…신규 가입하면 50% 할인 쿠폰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최대 1만5000원까지 할인

누적 결제액 15만원 이상이면 적립금도

공영홈쇼핑은 봄을 맞아 중소기업 상품과 농축수산물 소비 촉진을 위한 다양한 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

공영홈쇼핑 '만나면 할인쿠폰' 행사 포스터. 공영홈쇼핑

공영홈쇼핑은 오는 4일부터 31일까지 '만나면 할인쿠폰' 행사를 마련했다. 공영홈쇼핑에 친구를 초대해 가입하면 기존 고객에게는 30% 쿠폰을, 신규 고객에게는 50% 쿠폰을 발급한다. 30% 쿠폰은 최대 1만원, 50% 쿠폰은 최대 1만5000원까지 할인받을 수 있다. 모바일로 구매 시 적용 가능하며, 유효기간은 7일이다.

같은 기간 '두번사면 두근적립' 이벤트를 통해 적립금도 받을 수 있다. 방송 상품을 2회 이상 구매하고, 누적 결제액 15만원을 달성한 고객 전원에게 5000원 적립금을 증정한다. 적립금은 4월 14일 지급되며, 유효기간은 30일이다.

모바일 애플리케이션(앱)에서는 오는 14일부터 29일까지 '두근두근 주말쿠폰' 이벤트가 열린다. 주말 오전 9시마다 선착순 3000명에게 10% 할인 쿠폰을 발급하는 행사다. 계정(ID)당 매주 1회 참여할 수 있다. 모바일로 구매할 경우 적용 가능하며, 최대 1만원까지 할인된다. 유효기간은 발급일로부터 5일이다.





공영홈쇼핑 관계자는 "본격 나들이 철을 맞아 장바구니 물가 부담을 덜고자 다양한 이벤트를 준비했다"며 "우수한 중소기업 제품과 제철 먹거리를 합리적인 가격에 구매할 기회인 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

