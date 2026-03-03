NHN, 수집형 RPG '어비스디아' 구글 플레이 인기 1위 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매력적인 캐릭터 서사·연출 몰입도 긍정적

NHN은 지난달 25일 글로벌 출시한 '어비스디아'가 구글 플레이 인기 순위 1위를 기록했다고 3일 밝혔다.

'어비스디아'. NHN 제공

AD

'어비스디아'는 서브컬처 수집형 역할수행게임(RPG)이다. 미지의 검은 공간 '어비스 슬릿'과 세계의 왜곡된 파장을 조율해 사물을 정화하는 조율사와 뱅가드 미소녀들의 여정을 담았다.

NHN은 이번 성과에 대해 서브컬처 장르의 핵심인 매력적인 캐릭터 서사와 몰입도 높은 연출이 긍정적인 평가를 얻은 것으로 분석했다. 또 커뮤니티 중심으로 이용자 피드백을 빠르게 반영하고, 라이브 방송 등을 통해 소통 중심의 운영을 진행한 것이 초반 흥행에 화력을 더했다고 전했다.

'어비스디아'는 이용자들의 성원에 보답하기 위해 오는 31일까지 게임에 접속하는 모든 이용자에게 게임 재화인 에스트를 1000개씩 제공한다.





AD

정중재 NHN 게임사업실장은 "어비스디아의 시작을 함께해준 이용자들의 뜨거운 성원에 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 안정적인 서비스 환경을 최우선으로 고려하고, 다채로운 콘텐츠 업데이트를 통해 오랜 시간 꾸준히 사랑받는 게임이 될 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>