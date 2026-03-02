'소방공무원 사칭 구매유도 사기 심각'…경기소방, 최근 12건 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부가 최근 소방공무원을 사칭해 숙박업소와 공장시설에 접근해 소방 용품 구매를 유도하는 사기 행각이 잇따르고 있다며 각별한 주의를 당부했다.

2일 도 소방재난본부에 따르면 최근에만 도내에서 관련 사기 시도가 12건이 확인됐다. 특히 최근에는 인공지능(AI) 기술을 활용해 공문서 형식을 모방하거나 신분 확인 자료를 정교하게 위조하는 등 수법이 더욱 치밀해지고 있다.

사기범들은 가짜 소방공무원 증과 공문서를 문자메시지나 전자우편으로 전달해 신뢰를 유도한 뒤, 질식 소화포와 간이 소화장치, 소화기 등 소방 용품 구매를 요구하는 방식으로 접근한다.

일부 사례에서는 '관련 법령이 개정됐다'며 즉각적인 구매와 의무 비치를 요구하는 등 협박성 발언도 한 것으로 확인됐다.

도 소방재난본부는 소방기관이 개별 사업장에 연락해 소방 용품을 판매하거나 특정 업체를 지정해 구매를 요구하는 일은 절대 없다고 설명한다.

도 소방재난본부는 소방공무원 증과 공문서를 위조해 범행을 시도한 관련자들에 대해 공문서위조 및 행사, 사기미수 혐의로 관할 수사기관에 고발장을 접수했다.





최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "소방기관을 사칭한 범죄는 도민 안전을 지키는 공공기관의 신뢰를 악용한 중대 범죄"라며 "소방기관이 소방 용품 구매를 유도하는 경우는 100% 사기인 만큼 즉시 112 또는 관할 소방서에 신고해 달라"고 당부했다.





