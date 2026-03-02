李대통령, 2일 싱가포르 총리와 정상회담…FTA 개선협상 개시 합의 공동선언

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공식 환영식과 난초 명명식 참석으로 일정 시작

AI·SMR 등 5건 MOU 체결

한-싱가포르 'AI 커넥트 서밋'도 직접 참석

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 2일 싱가포르 정부 청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식과 난초 명명식에 참석하는 것으로 첫 일정을 시작했다.

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 국빈방문 환영식에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 의장대를 사열하고 있다. 연합뉴스

난초는 싱가포르의 국화로, 난초명명식은 외국 정상 등 주요 인사의 싱가포르 방문 시 난초 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 행사다. 이는 싱가포르의 독특한 외교 관례로 외국 국가들과의 우호 관계 강화 및 친선 도모를 목적으로 한다. 강유정 청와대 대변인은 "이 대통령과 김혜경 여사의 이름이 붙게 될 난초는 Vanda로(난초과 속명) 최종 이름은 Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung"이라고 설명했다.

이후 이 대통령은 타르만 대통령과 면담을 한 후 로렌스 웡 총리를 만나 정상회담을 갖고 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 친교 오찬으로 이어지는 일정을 소화한다. 이번 정상회담 결과로 양국은 한-싱가포르 FTA 개선협상 개시 합의 공동선언문을 발표하고, AI·디지털, 과학기술, 소형모듈원자로(SMR) 등 분야에서 5건의 MOU를 체결할 예정입니다.

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령과 난초명명식을 하고 있다. 난초 명명식은 새롭게 배양한 난초 종(種)에 귀빈의 이름을 붙이는 행사로, 난초를 국화로 삼는 싱가포르의 독특한 외교 관례다. 연합뉴스

이어 이 대통령은 '인공지능(AI) 커넥트 서밋'에 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 간담회를 갖고, 타르만 대통령 내외가 주최하는 국빈 만찬에 참석하는 것으로 싱가포르 방문 일정을 마무리한다.

이 대통령과 로렌스 웡 총리는 작년 아세안, 아시아태평양경제협력체(APEC), 주요 20개국(G20) 등 다자무대에서는 물론 웡 총리의 지난해 11월 첫 공식방한 등을 통해 활발히 교류해 왔다. 이번 국빈 방문을 통해 웡 총리와의 유대와 신뢰가 더욱 깊어지고, 작년 양 정상이 수립한 한-싱가포르 전략적 동반자 관계 발전을 가속화하는 동력이 마련될 전망이다.





강 대변인은 "한국과 싱가포르는 실질 협력 분야에서 통상·투자·인프라 등 기존 협력은 물론 AI 등 첨단기술과 원전과 같은 등 미래 유망 분야의 성과를 도출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





