강수현 시장 "가래비 3·1운동 정신, 시민 통합의 힘으로 승화할 것"

양주시, 제107주년 가래비 3·1운동 기념식 성료

뮤지컬·행진으로 되살아난 양주 가래비의 숭고한 정신

만세운동 재현·거리행진…시민 참여 보훈문화 행사 운영

경기 양주시가 1일 가래비3·1운동순국기념사업회(회장 이채용) 주관으로 양주시 광적면 소재 3·1운동 기념공원에서 '제107주년 양주 가래비 3·1운동 기념식 및 재연행사'를 개최하고 순국선열의 숭고한 희생정신을 기렸다.

양주시가 1일 가래비3·1운동순국기념사업회(회장 이채용) 주관으로 양주시 광적면 소재 3·1운동 기념공원에서 '제107주년 양주 가래비 3·1운동 기념식 및 재연행사'를 개최하고 있다. 양주시 제공

이날 행사에는 양주시와 양주시의회, 경기북부보훈지청, 동두천양주교육지원청, 농협은행 양주시지부 등 기관 관계자와 독립유공자 유가족, 보훈단체 관계자, 사회단체장, 시민 등 600여 명이 참석했다.

행사는 국민의례를 시작으로 독립선언서 낭독, 기념사, 삼일절 노래 제창, 만세삼창, 기념공연, 거리만세행진 순으로 진행됐다.

기념 공연으로는 1919년 가래비 만세배미 현장을 재연한 창작 뮤지컬 '기억하라! 그날!'(연출 박송연)과 양주시립합창단 공연이 이어졌다. 시민들은 가래비 일대에서 전개됐던 만세운동을 재연하는 거리만세행진에 참여해 태극기를 흔들며 "대한독립 만세"를 외쳤다.

강수현 양주시장이 1일 광적면 소재 3·1운동 기념공원에서 열린 '제107주년 양주 가래비 3·1운동 기념식 및 재연행사'에서 헌화를 하고 있다. 양주시 제공

행사장에는 관내 독립운동가를 알리는 전시와 함께 시민이 태극기에 순국선열을 향한 감사와 소망의 메시지를 남기는 '시민 참여 보훈문화행사'도 마련됐다. 완성된 태극기는 양주시청 3층 갤러리에 전시될 예정이다.





강수현 양주시장은 "3·1운동은 우리 민족이 하나 되어 자주독립의 의지를 세계에 알린 역사적 사건"이라며 "선열들의 숭고한 희생을 기억하고 그 정신을 지역 발전과 시민 통합의 힘으로 이어가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

