이동환 시장 "선상 만세운동은 고양만의 위대한 유산…굳건한 뿌리될 것"

고양시, 제107주년 삼일절 기념식 거행

시, 삼일절 맞아 '높은 문화의 힘' 선포

107년 전 그날의 횃불, 고양시의 굳건한 뿌리

이동환 시장 "선조들의 숭고한 정신 계승"

경기 고양특례시(시장 이동환)는 제107주년 삼일절을 맞아 1일 고양시 문예회관 체육관에서 순국선열들의 숭고한 애국정신을 계승하고 3·1절의 의의를 되새기기 위한 기념식을 거행했다고 밝혔다.

고양특례시가 제107주년 삼일절을 맞아 1일 고양시 문예회관 체육관에서 순국선열들의 숭고한 애국정신을 계승하고 3·1절의 의의를 되새기기 위한 기념식을 개최하고 있다. 고양시 제공

이날 기념식은 이동환 고양시장, 이병부 광복회 고양시지회장을 비롯한 광복회원 및 보훈·안보단체장 등 300여 명이 참석한 가운데, 국민의례를 시작으로 3·1운동 경과보고, 독립선언서 낭독, 유공자 표창, 기념사, 3·1절 노래 제창과 만세삼창 순으로 진행됐다.

이동환 고양특례시장은 기념사를 통해 "3·1운동 107주년을 기념하는 뜻깊은 날에 함께해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "우리 선조들의 숭고한 정신이 여전히 우리의 가슴 속에 살아있으며, 오늘날 대한민국의 자유와 번영의 토대가 됐다"라고 서두를 뗐다.

이 시장은 특히 고양특례시의 역사적 의의를 강조하며 "육로가 막히면 물길을 틔워 행주나루터 배 위에서 태극기를 들었던 '선상 만세운동'은 세계 독립운동사에서도 유례를 찾아보기 힘든 고양만의 위대한 유산"이라고 말했다.

이동환 고양특례시장이 제107주년 삼일절을 맞아 1일 고양시 문예회관 체육관에서 순국선열들의 숭고한 애국정신을 계승하고 3·1절의 의의를 되새기기 위한 기념식에서 기념사를 하고 있다. 고양시 제공

또한, 어둠이 짙을수록 더욱 밝게 타올랐던 벽제면 응봉산과 관산리 가장곡의 횃불 시위를 언급하며 "고양의 땅과 물길 사이사이에 새겨진 용기는 오늘날 고양특례시를 지탱하는 가장 굳건한 뿌리가 되고 있다"라고 덧붙였다.

이동환 시장은 "오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘"이라는 백범 김구 선생의 말을 인용하며 "선생께서 꿈꾸셨던 '높은 문화의 힘'은 오늘날 우리의 꿈과 맞닿아 있다"고 밝힌 뒤 고양특례시가 앞으로 나아갈 문화 중심 도시로서의 비전을 제시하며 기념사를 마무리했다.





고양특례시가 제107주년 삼일절을 맞아 1일 고양시 문예회관 체육관에서 순국선열들의 숭고한 애국정신을 계승하고 3·1절의 의의를 되새기기 위한 기념식을 개최하고 있다. 고양시 제공

이번 기념식은 고양시민들에게 선열들의 고귀한 희생과 애국정신을 되새기게 하는 소중한 시간이었으며, 삼일절의 정신을 바탕으로 더욱 발전하는 도시로 나아가는 계기가 됐다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

