서울시, 노후 주택 대상 '안심 집수리' 신청자 모집

서울시는 노후 저층 주택 시민을 위한 '안심 집수리 보조사업' 신청자를 모집한다고 3일 밝혔다.
모집은 오는 20일부터 27일까지 진행된다. 시는 69억원의 예산을 확보해 780가구에 창호, 단열, 난방, 방수, 편의시설 및 소방안전시설을 포함한 집수리 지원을 실시한다.
지원 대상은 10년 이상 된 저층주택 중 중위소득 100% 이하인 주거 취약 가구가 거주하는 주택, 반지하 주택, 위반건축물 기준이 해소된 옥탑방이다. 20년 이상 된 저층 중 주택성능개선지원구역 내 주택이다.
올해부터는 돌봄통합지원법이 본격 시행됨에 따라 주거공간에서 의료·요양 등 돌봄 지원을 받는 통합지원 대상자를 취약 가구에 포함, 우선적으로 지원한다. 또 주거 취약 가구가 거주 예정인 주택도 지원할 수 있도록 사업 대상을 확대했다.
최진석 서울시 주택실장은 "노후하고 열악한 주거환경 개선에 필요한 집수리 비용 부담을 줄여 안전하고 쾌적한 환경이 조성될 수 있도록 힘쓰겠다"고 하며 "주택 관리에 있어 그 누구도 소외되지 않도록 정책을 추진하고 있으며, 저층 주거지 시민이 따뜻한 일상을 누릴 수 있도록 빈틈없이 지원하겠다"고 말했다.
이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
