HD현대중공업, 사우디 WDS 참가…차기 호위함 수주 본격화

HDF-6000 앞세워 중동 방산 시장 공략

중동 최대 방산회서 해군 현대화 패키지 제안

HD현대중공업이 사우디아라비아에서 열리는 중동 최대 규모의 방산 전시회에 참가해 사우디 차기 호위함 사업 수주를 위한 본격적인 행보에 나선다.

오는 12일까지 사우디아라비아 수도 리야드(Riyadh)에서 열리는 ‘WDS 2026’의 HD현대중공업 부스 조감도. HD현대중공업 제공

HD현대중공업은 8일부터 12일까지 닷새간 사우디아라비아 리야드에서 개최되는 2026 국제방산전시회(World Defense Show·WDS)에 참가한다고 8일 밝혔다. 이번 전시회에서 HD현대중공업은 LIG넥스원, 한국항공우주산업(KAI), 이오에스티와 함께 연합 전시관을 구성해 첨단 함정 건조 기술과 해상 방위 역량을 종합적으로 선보일 예정이다.

격년으로 열리는 WDS는 올해 전 세계 76개국 770여 개 방산 기업과 10만 명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상되는 중동 최대 방산 전시회다. 중동은 물론 글로벌 방산 시장의 주요 의사결정자들이 한자리에 모일 전망이다.

사우디 정부는 신형 호위함 도입을 포함한 해군 현대화 프로그램을 추진 중이다. HD현대중공업은 이번 전시회에서 사우디 요구 조건에 최적화한 6000톤급 수출형 호위함 'HDF-6000'을 비롯해 총 8종의 함정을 선보인다.

HDF-6000은 세계 최정상급 이지스함으로 평가받는 '세종대왕급 구축함'과 '정조대왕급 구축함'을 잇달아 건조한 HD현대중공업의 기술력과 노하우를 바탕으로 개발됐다. 기존 호위함 대비 규모를 키우고, 탑재 장비와 성능을 대폭 향상시킨 이지스함급 호위함으로 설계됐다.

HD현대중공업은 이번 전시회 기간 동안 사우디 국방부와 해군 주요 관계자들을 대상으로 사우디 해군 현대화 사업에 대한 패키지 솔루션을 집중적으로 소개할 계획이다. 설계·건조·사업관리 역량은 물론, 페루 시마조선소에서의 성공적인 실적을 기반으로 한 현지 건조 및 유지·보수·정비(MRO)까지 아우르는 차별화된 전략을 강조한다.

특히 사우디 정부의 현지 생산 비율 확대 정책에 발맞춰 단계적 현지화 방안도 제시한다. 향후 호위함 수주 시 HD한국조선해양과 사우디 국영기업 아람코 등이 공동 투자해 설립한 사우디 IMI(International Maritime Industries) 조선소를 중심으로 HDF-6000의 현지 건조 비율을 점진적으로 확대하는 방안을 검토 중이다.

아울러 HD현대중공업은 이번 WDS 기간 동안 사우디 투자부와 LIG넥스원, STX엔진 등 국내 기업 12개사와 함께 '사우디 현지 공급망 구축을 위한 공동 양해각서(MOU)'를 체결한다. 이를 통해 사우디 산업 참여 프로그램(IPP)에 대한 협력 방안을 마련하고, 사우디 시장에 동반 진출한다는 계획이다.





주원호 HD현대중공업 사장(함정·중형선사업대표)은 "중동 최대 방산 전시회에서 사우디 요구 조건에 최적화한 HDF-6000을 선보이며 전략적 의미를 더했다"며 "중동·북아프리카 지역 최대 규모 조선소인 IMI를 활용한 현지 건조 및 산업 협력 전략을 통해 사우디 차기 호위함 사업 수주에 최선을 다하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

