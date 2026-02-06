달러 외평채 30억달러 발행 성공…美 국채 대비 금리 0.09%p만 더 줬다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년물 금리 3.683%, 5년물 3.915%

정부가 미국 국채보다 불과 0.09%포인트 높은 금리로 달러화 외국환평형기금채권(외평채)을 발행하는 데 성공했다.

재정경제부는 총 30억달러 규모의 달러 표시 외평채를 발행했다고 6일 밝혔다. 만기는 3년물 10억달러, 5년물 20억달러로 나눠 발행했다.

발행금리는 3년물이 미국 국채 3년물 금리에 9bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 3.683%(표면금리 3.625%), 5년물은 미국 국채 5년물 금리에 12bp를 가산한 3.915%(표면금리 3.875%)로 결정됐다. 특히 3년물 가산금리 9bp는 미국 국채 대비 한 자릿수 수준으로, 한국 외평채의 높은 대외신인도를 보여줬다고 재경부는 평가했다. 5년물 역시 지난해 10월에 이어 역대 최저 가산금리를 다시 경신했다.

정부는 이번 발행이 한국물에 대한 이른바 '코리아 디스카운트' 해소 흐름을 보여준다고 설명했다. 미국 국채 대비 10bp 안팎의 가산금리는 주요 선진국 정부나 국제기구와 비슷한 수준으로, 한국 국채가 글로벌 시장에서 최고 수준의 우량 자산으로 평가받고 있음을 보여준다는 것이다.

지난 6일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있는 모습. 연합뉴스.

AD

이번 발행으로 외환보유액 확충 효과도 기대된다. 30억달러는 단일 발행 기준 2009년 이후 최대 규모로, 대외 불확실성이 높은 상황에서 외환시장 안정 역할을 하는 외화 재원을 선제적으로 확보했다는 의미가 있다. 아울러 올해 만기가 돌아오는 엔화·유로화 외평채 상환 재원도 조기에 마련했다.

정부는 지난해 말부터 글로벌 투자자를 상대로 그룹콜, 1대1 화상회의 등을 열어 한국의 제조업 경쟁력, 인공지능(AI), 자본시장 활성화, 세계국채지수(WGBI) 편입 등 개선된 경제 펀더멘털을 적극 홍보해왔다고 밝혔다. 최근 시장 변동성이 완화된 시점을 활용해 발행을 추진했다고 덧붙였다.





AD

또한 이번 외평채를 'SSA(Sovereign·Supranational·Agencies, 정부·국제기구·기관 등 신용도 초우량 기관)' 방식으로 발행해 글로벌 채권시장에서의 우량 채권 지위를 강화했다고 평가했다. 정부는 "이번 금리가 향후 국내 기업과 금융기관의 해외 외화 조달 여건 개선에도 기준점 역할을 할 것"이라고 밝혔다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>