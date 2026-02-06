네이버, 매출 12조원 돌파 '사상 최대'…커머스·핀테크 실적 견인

커머스 36%·플랫폼 광고 6.7% 성장

네이버가 인공지능(AI) 경쟁력을 기반으로 커머스, 핀테크 사업부문이 큰 폭의 성장세를 보이면서 사상 최대 실적을 갈아치웠다.

네이버(NAVER)는 6일 지난해 매출액 12조350억원, 영업이익 2조2081억원으로 전년 대비 각각 12.1%, 11.6% 증가했다고 밝혔다. 쿠팡이 개인정보 유출 사태로 주춤하는 사이 커머스가 폭발적인 성장세를 보였고, 전체 플랫폼 광고, 핀테크 등 주요 사업부문이 호실적을 견인했다.

지난해 4분기 영업이익은 6106억원으로 전년 동기 대비 12.7% 성장했으며, 매출은 3조1951억원으로 전년 동기 대비 10.7% 증가했다.

4분기 사업 부문별 매출액은 ▲서치플랫폼 1조596억원 ▲커머스 1조540억원 ▲핀테크 4531억원 ▲콘텐츠 4567억원 ▲클라우드 1718억원 등이다.

전체 네이버 플랫폼 광고는 AI 지면 최적화를 통한 광고 효율 증대, 피드와 클립 등 개인화 서비스 고도화 등의 영향으로 전년 동기 대비 6.7% 성장했다.

특히 커머스는 스마트스토어와 글로벌 C2C (개인 간 거래) 사업의 견조한 성장에 힘입어 전년 동기 대비 36% 성장한 1조540억원을 기록했다.

핀테크는 스마트스토어 성장세와 외부 생태계 확장의 영향으로 전년 동기 대비 13% 증가한 4531억 원을 기록했다. 4분기 결제액은 전년 동기 대비 19% 증가한 23조원으로 집계됐다.

콘텐츠는 전년 동기 대비 2.3% 감소한 4567억원이다. 엔터프라이즈는 전년 동기 대비 3.2% 감소했다.

서치플랫폼의 연간 매출액은 전년 대비 5.6% 성장한 4조1689억 원을 기록했다.

커머스의 연간 매출액은 전년 대비 26.2% 성장한 3조6884억원으로 성장을 견인했다. 스마트스토어 연간 거래액도 전년 대비 10% 증가했다. 네이버는 N배송 인프라 확장과 AI 개인화 고도화, 멤버십 혜택 확대를 통해 커머스 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

핀테크의 연간 매출액은 전년 대비 12.1% 성장한 1조6907억원이며, 콘텐츠 연간 매출액은 전년 대비 5.7% 성장한 1조8992억원을 기록했다.

엔터프라이즈의 연간 매출액은 신규 서비스형 GPU(GPUaaS) 매출, 사우디 슈퍼앱, 디지털트윈 등 글로벌 매출에 힘입어 전년 대비 4.3% 증가한 5878억 원이다.

최수연 네이버 대표는 "올해 쇼핑 에이전트와 AI 탭 등을 통해 새로운 가치와 수익화 기회를 창출하는 동시에 콘텐츠, AI 인프라, N배송 중심으로 전략적 투자를 이어가겠다"면서 "주요 사업부문에서의 중장기적 성장 동력을 확보하고 매출 성장을 가속화하는 데 집중하겠다"고 말했다.

네이버는 새로운 3개년(회계연도 2025년~2027년) 주주환원계획에 대해서도 밝혔다. 향후 3년간 직전 2개년 평균 연결 FCF(잉여현금흐름)의 25~35%를 자사주 매입 후 소각 또는 현금 배당의 방식으로 환원할 계획이다.





한편 네이버는 올해 1분기부터 핵심 사업과 신규 사업 기회를 반영하기 위해 매출 구분을 ▲네이버 플랫폼(광고, 서비스) ▲파이낸셜 플랫폼 ▲글로벌 도전(C2C, 콘텐츠, 엔터프라이즈)으로 변경한다.





