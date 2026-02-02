美민주, 텍사스 보궐선거 승리…공화와 하원 4석 격차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 승리 지역 주의원 보선도 14%P 차이

미국 민주당이 텍사스주 보궐선거에서 승리하며 연방하원에서 공화당과 의석 격차를 좁혔다.

1일(현지시간) AP통신에 따르면 전날 치른 텍사스주 18선거구 보궐선거에서 민주당 후보 크리스천 메네피가 당선됐다.

미국 텍사스주 연방 하원의원에 당선된 민주당 후보 크리스천 메네피. AP연합뉴스

18선거구는 민주당 지지세가 강한 지역으로, 민주당 소속 실베스터 터너 전 하원의원이 지난해 3월에 숨진 뒤 약 1년 가까이 공석이었다. 메네피는 다른 민주당 후보인 어맨다 에드워즈를 상대로 결선 투표에서 승리했다.

메네피는 내년 1월까지인 터너 전 의원의 잔여 임기 동안 하원의원직을 수행한다. 그는 선거 기간 보편적인 의료보험과 트럼프 행정부의 강경 이민 정책을 이끄는 크리스티 놈 국토안보부 장관을 탄핵하겠다는 공약을 내세웠다.

이번 보궐선거 결과 연방하원에서 민주당 의석이 1석 늘어났다. 하원은 총 435석으로 현재 공화당 218석, 민주당 213석이며, 텍사스주 18선거구를 포함해 4석이 공석이다. 메네피 의원이 취임하면 공화당과 민주당의 의석 차가 5석에서 4석으로 줄게 된다.

공화당은 하원 다수당 지위가 약해지며 장악력을 유지하기 위해 자당 소속 의원의 이탈을 최대한 막아야 하는 상황이다.

이번 보궐선거는 터너 전 의원이 숨진 지 거의 1년 만에 치러졌다. 민주당은 공화당 소속인 그레그 애벗 텍사스 주지사가 공화당의 하원 의석수 우위를 최대한 오래 유지하기 위해 선거를 늦게 치렀다고 비판했다. 애벗 주지사는 지자체의 준비 부족 탓으로 돌렸다.

한편 같은 날 텍사스 주의회 상원의원 보궐선거에서는 민주당의 테일러 레메트가 공화당 후보를 상대로 14%포인트 이상 차이로 승리했다.

텍사스는 공화당이 주 정부와 주의회를 장악하고 있다. 레메트가 이긴 선거구는 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 17%포인트 차로 승리한 공화당 텃밭이다.

공화당 소속인 댄 패트릭 텍사스 부지사는 레메트의 승리를 두고 "텍사스 전역의 공화당원에 대한 경종"이라고 말했다.

트럼프 대통령의 국정 수행 지지율이 낮은 가운데 민주당이 작년과 올해 보궐선거에서 좋은 성적을 거두면서 공화당이 오는 11월 중간선거에서 패배할 수 있다는 관측이 힘을 받고 있다.





전날 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에서 공화당 후보에 대해 지지를 촉구했다. 그러나 이날은 마러라고에서 기자들에게 "나는 그 일에 관여하지 않는다. 그건 텍사스 지역 선거다"라고 선거 패배에 선을 그었다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

