"조상 묘에 누군가 굵은소금 뿌려 놨다"…옥천서 경찰 수사

"주술적 소행일 가능성 높아"
이달 초 충북 옥천에서 누군가 묘 11기에 소금을 잔뜩 뿌리고 도망가는 일이 발생했다. 신고를 받은 경찰이 수사에 착수했지만, 아직 범인의 윤곽은 드러나지 않고 있다.
30일 옥천경찰서에 따르면 "조상 묘에 굵은 소금을 잔뜩 뿌려 놓았다"는 진정서가 지난 20일 접수됐다.
조사 결과 진정인의 묘를 비롯해 일대 묘 11기가 똑같은 피해를 본 것으로 파악됐다. 묘 소유주는 모두 달랐다. 연고가 확인된 5기는 서둘러 소금을 치웠지만 나머지 6기는 함부로 손을 대지 못해 소금은 그대로인 것으로 알려졌다.
경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 10일 낮 남성 2명이 승합차에서 소금 포대를 내리는 장면을 포착했다. 경찰은 이들을 용의자로 특정해 소재를 추적하고 있다. 승합차는 렌트 차량이었다.
지금 뜨는 뉴스
경찰 관계자는 "주술적 소행일 가능성이 높은 것 같다"며 "두 사람의 신병을 확보하는 대로 범행 동기를 캐는 데 주력할 방침"이라고 밝혔다.
서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>