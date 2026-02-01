서울시, 공공기관 점유 체비지 전면 재편…재정 운영 효율성 향상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공기관 무상사용 체비지 교환·이관 등 정비 추진

"재정 건정성·시설 운영 안정성 확보 기대"

서울시는 경찰서, 소방서 등 공공기관이 점유해 온 체비지가 본래 목적대로 교환 등 처분 과정을 거쳐 정리된다고 1일 밝혔다.

시는 공공기관이 점유해 온 체비지 총 121필지(약 16만㎡)에 대해 선제적 용도폐지와 교환 및 이관 등을 통해 관리체계를 정상화하고 이를 통해 재정 효율성을 높이는 계획을 본격 추진한다.

체비지는 1937년부터 1991년까지 시가 시행한 토지구획정리사업 경비를 충당하기 위해 처분할 수 있는 토지를 말한다. 원칙적으로 매각을 전제로 조성됐다. 지방자치법에 따라 행정재산(기업용)으로 분류돼 있다. 수익이 발생하거나 공공목적으로 사용되지 않는 체비지의 경우 일반재산으로의 전환 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 그간 무상으로 사용돼 온 체비지를 재정비함으로써 불필요한 체비지 관리비용을 절감하는 등 재산관리의 효율성을 제고하고, 시설 운영의 안정성이 확보될 것으로 보고 있다.

사용 목적 및 수익 발생 여부에 따라 정비 방식을 달리해 공공성이 낮거나 수익이 발생하는 체비지는 용도 폐지 후 일반재산으로 전환해 매각을 추진한다. 또 공공목적으로 사용하는 체비지는 점유기관과 협의해 교환·이관 등 방식으로 정비할 방침이다.

주차장·견인차량보관소·환기구·담장 등 공공목적으로 사용되지 않거나 수익이 발생하는 체비지 8필지는 행정재산에서 일반재산으로 전환해 매각을 추진한다. 다만 도시계획시설로 결정된 체비지는 이번 대상에서 제외된다.

일반재산으로 전환한 8필지를 포함해 경찰청, 소방서, 교육청 등이 공공목적으로 사용 중인 체비지 총 121필지에 대해서는 점유기관별 여건을 고려해 '협의를 통한 교환' 또는 '회계 간 유상이관' 방식 등으로 정비한다. 경찰청·자치구 등이 점유한 67필지는 다른 토지와 교환을 추진하고, 서울시·소방서·교육청 등이 사용하는 54필지는 회계 간 유상이관을 추진할 계획이다.





김창규 서울시 균형발전본부장은 "그간 행정재산으로 관리돼 온 체비지의 무상사용 관행을 바로잡아 본래 취지에 맞게 정비함으로써 공유재산 관리체계를 정상화하고, 재정 건전성과 시설 운영의 안정성을 함께 확보하겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

