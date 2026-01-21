"그린란드 다음 차례는…" 캐나다, 위기감 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐나다 51번째 주 언급에 위기감 확산

국방비 증액·북극 방어 강화하며 대비

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 편입 구상 등 노골적인 영토 확장 발언을 이어가면서, 미국과 국경을 맞댄 전통적 우방 캐나다 내부에서도 안보 위기감이 빠르게 확산되고 있다. 캐나다는 국방 예산을 대폭 늘리는 한편, 미국과의 무력 충돌 가능성까지 가정한 시나리오를 검토하며 대응 수위를 끌어올리고 있다.

미국 워싱턴DC 백악관 사우스론에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 취재진의 질문에 답하고 있다. UPI연합뉴스

20일(현지시간) CNN에 따르면 마크 카니 캐나다 총리는 스위스에서 열린 다보스 포럼 연설에서 "강대국들이 관세와 공급망, 경제 통합을 전략적 무기로 삼고 있다"며 "이는 단순한 국제 질서의 변화가 아니라 체제 자체의 균열"이라고 경고했다. 그는 "협상 테이블에 앉지 못하는 국가는 결국 선택의 대상이 아닌 소비의 대상이 된다"며 중견국 간 연대의 필요성을 강조했다.

카니 총리는 연설에서 특정 국가를 지목하지 않았지만, 트럼프 대통령이 공개적으로 드러낸 영토 확장 의지를 염두에 둔 발언이라는 해석이 지배적이다. 미국의 팽창 전략이 제어되지 않을 경우 캐나다 역시 주권 위협에서 자유로울 수 없다는 문제의식이 반영됐다는 분석이다.

트럼프 대통령은 최근 캐나다를 향해 공격적인 언사를 이어가고 있다. 쥐스탱 트뤼도 전 총리를 '캐나다주 주지사'라고 부르거나, 캐나다를 미국의 '51번째 주'에 비유하는 발언을 반복해 왔다. 이날에는 캐나다 전역에 성조기가 꽂힌 합성 이미지를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 논란을 키웠다.

캐나다 정부도 상징적 차원을 넘어 실질적 대응을 검토 중이다. 영국 일간 텔레그래프는 캐나다가 덴마크 자치령인 그린란드의 주권을 지지한다는 메시지를 전달하기 위해 병력 파견 방안을 논의하고 있다고 전했다.

군사적 대비 역시 강화되고 있다. 캐나다는 이미 미국과 맞닿은 남부 국경 보강에 10억달러를 투입했으며, 북극권을 포함한 북부 방어선 강화를 위해 추가로 수십억달러 규모의 예산을 책정할 계획이다. 카니 총리는 취임 직후 북극 조기경보 레이더 체계 구축에 40억달러 이상을 배정하고, 향후 수년간 북극 지역 군사력을 단계적으로 확대하겠다는 구상을 내놨다.

20일 도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스 소셜에 게시한 사진. 트루스 소셜

이와 함께 캐나다는 최근 100년 만에 처음으로 '미국의 군사 공격'을 가정한 국방 전략 모델을 수립한 것으로 알려졌다. 텔레그래프는 캐나다군 수뇌부가 미군과의 정면충돌은 현실적으로 어렵다고 보고, 유사시 비정규전과 매복 중심의 방어 전략이 불가피하다는 판단을 내렸다고 전했다. 현재 캐나다 병력은 예비군을 포함해 약 10만명 수준으로, 미군 전력과는 현격한 격차가 있다.

캐나다 국방 당국은 미국의 실제 침공 가능성은 극히 낮다고 평가하면서도, 만일 사태가 발생할 경우 방어선이 단기간 내 붕괴될 수 있다는 비관적 시나리오도 함께 검토 중인 것으로 전해졌다.





CNN은 "트럼프 대통령이 공유한 이미지는 조작된 것이지만, 캐나다는 그 메시지가 결코 허구로만 치부될 수 없다는 점을 인식하고 있다"며 "미국과의 관계를 전제로 구축해온 기존 안보 인식이 근본적인 시험대에 올랐다"고 분석했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

