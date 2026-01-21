본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"그린란드 다음 차례는…" 캐나다, 위기감 확산

김은하기자

입력2026.01.21 16:08

시계아이콘01분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

캐나다 51번째 주 언급에 위기감 확산
국방비 증액·북극 방어 강화하며 대비

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 편입 구상 등 노골적인 영토 확장 발언을 이어가면서, 미국과 국경을 맞댄 전통적 우방 캐나다 내부에서도 안보 위기감이 빠르게 확산되고 있다. 캐나다는 국방 예산을 대폭 늘리는 한편, 미국과의 무력 충돌 가능성까지 가정한 시나리오를 검토하며 대응 수위를 끌어올리고 있다.

"그린란드 다음 차례는…" 캐나다, 위기감 확산 미국 워싱턴DC 백악관 사우스론에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 취재진의 질문에 답하고 있다. UPI연합뉴스
AD

20일(현지시간) CNN에 따르면 마크 카니 캐나다 총리는 스위스에서 열린 다보스 포럼 연설에서 "강대국들이 관세와 공급망, 경제 통합을 전략적 무기로 삼고 있다"며 "이는 단순한 국제 질서의 변화가 아니라 체제 자체의 균열"이라고 경고했다. 그는 "협상 테이블에 앉지 못하는 국가는 결국 선택의 대상이 아닌 소비의 대상이 된다"며 중견국 간 연대의 필요성을 강조했다.


카니 총리는 연설에서 특정 국가를 지목하지 않았지만, 트럼프 대통령이 공개적으로 드러낸 영토 확장 의지를 염두에 둔 발언이라는 해석이 지배적이다. 미국의 팽창 전략이 제어되지 않을 경우 캐나다 역시 주권 위협에서 자유로울 수 없다는 문제의식이 반영됐다는 분석이다.


트럼프 대통령은 최근 캐나다를 향해 공격적인 언사를 이어가고 있다. 쥐스탱 트뤼도 전 총리를 '캐나다주 주지사'라고 부르거나, 캐나다를 미국의 '51번째 주'에 비유하는 발언을 반복해 왔다. 이날에는 캐나다 전역에 성조기가 꽂힌 합성 이미지를 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 논란을 키웠다.


캐나다 정부도 상징적 차원을 넘어 실질적 대응을 검토 중이다. 영국 일간 텔레그래프는 캐나다가 덴마크 자치령인 그린란드의 주권을 지지한다는 메시지를 전달하기 위해 병력 파견 방안을 논의하고 있다고 전했다.


군사적 대비 역시 강화되고 있다. 캐나다는 이미 미국과 맞닿은 남부 국경 보강에 10억달러를 투입했으며, 북극권을 포함한 북부 방어선 강화를 위해 추가로 수십억달러 규모의 예산을 책정할 계획이다. 카니 총리는 취임 직후 북극 조기경보 레이더 체계 구축에 40억달러 이상을 배정하고, 향후 수년간 북극 지역 군사력을 단계적으로 확대하겠다는 구상을 내놨다.

"그린란드 다음 차례는…" 캐나다, 위기감 확산 20일 도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스 소셜에 게시한 사진. 트루스 소셜

이와 함께 캐나다는 최근 100년 만에 처음으로 '미국의 군사 공격'을 가정한 국방 전략 모델을 수립한 것으로 알려졌다. 텔레그래프는 캐나다군 수뇌부가 미군과의 정면충돌은 현실적으로 어렵다고 보고, 유사시 비정규전과 매복 중심의 방어 전략이 불가피하다는 판단을 내렸다고 전했다. 현재 캐나다 병력은 예비군을 포함해 약 10만명 수준으로, 미군 전력과는 현격한 격차가 있다.


캐나다 국방 당국은 미국의 실제 침공 가능성은 극히 낮다고 평가하면서도, 만일 사태가 발생할 경우 방어선이 단기간 내 붕괴될 수 있다는 비관적 시나리오도 함께 검토 중인 것으로 전해졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

CNN은 "트럼프 대통령이 공유한 이미지는 조작된 것이지만, 캐나다는 그 메시지가 결코 허구로만 치부될 수 없다는 점을 인식하고 있다"며 "미국과의 관계를 전제로 구축해온 기존 안보 인식이 근본적인 시험대에 올랐다"고 분석했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기