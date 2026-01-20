[오늘의신상]3000원 색조 화장품…GS25, '손앤박 하티' 시즌2

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아이라이너·멀티스틱 등 신제품 12종 단독 론칭

가성비 균일가 화장품 중심 뷰티 카테고리 육성

메가 브랜드와 협업해 상품력 강화

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 21일 색조 전문 브랜드 '손앤박'과 협업한 3000원 균일가 색조 화장품 '손앤박 하티(HATTY)' 시즌2를 단독으로 론칭한다고 20일 밝혔다.

앞서 GS25는 가성비(가격 대비 성능) 뷰티 트렌드에 맞춰 지난해 5월 손앤박 하티 색조 라인을 처음으로 선보였다. 아이브로우, 립 틴트, 치크 등 다양한 카테고리의 제품을 모두 3000원 균일가로 판매하면서 뛰어난 제품력을 갖춰 소비자들의 호응을 얻고 있다.

GS25 뷰티 특화매장에서 모델이 3000원 손앤박 아이라이너를 소개하고 있다. GS리테일 제공

AD

시즌2에서는 아이 메이크업 제품군을 한층 강화했다. 신제품은 ▲슬림라이너 4종(매트 블랙·뮤트 브라운·스킨 베이지·더스티 베이지) ▲멀티스틱 8종(블러리 토프·블러리 돌체·블러리 모브·쉬어 누드·쉬어 로지·쉬어 시나몬·티어링 바닐라·티어링 로즈) 등 12종으로 구성했다.

슬림라이너는 땀과 유분에 강한 프루프 타입으로 번짐 없이 선명한 아이라인을 오래 유지해준다. 애교살 음영부터 밑트임, 눈매 확장 등 다양한 아이 메이크업 연출이 가능하다. 멀티스틱은 립·아이·치크 등 여러 부위에 활용할 수 있어 단독 사용은 물론 컬러 블렌딩을 통해 다채로운 메이크업을 연출할 수 있다.

메이크업 툴 전문 브랜드 '스코네'와 협업한 가성비 메이크업 소품도 출시한다. 아이섀도·아이라이너·아이브로우용 브러시 5종으로 구성된 메이크업 브러시 세트(5000원)를 비롯해 퍼프류 상품까지 선보인다.

GS25는 손앤박, 무신사, 마녀공장, 마데카21 등 신뢰도 높은 메가 브랜드와 협업해 다양한 기초, 색조 화장품을 단독 출시하고 차별화된 상품력과 가격 경쟁력을 동시에 강화하고 있다. 지난해 12월 기준 GS25의 3000원 가성비 뷰티 화장품 매출은 론칭 초기 대비 13배 성장했다. 동기간 200여개 뷰티 특화매장에서는 가성비 뷰티 매출이 일반점포 대비 22배 이상 높게 나왔다.





AD

이정민 GS25 라이프리빙팀 매니저는 "고물가 속 합리적인 가격에 필요한 만큼만 구매하려는 소비 트렌드가 확산하면서 가성비 뷰티 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "3000원 균일가를 중심으로 기초부터 색조, 메이크업 툴까지 라인업을 확대해 언제 어디서나 메이크업을 완성할 수 있는 '생활 밀착형 뷰티 채널'로 자리매김해 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>